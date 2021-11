Helena Condis, novia de Juanma Castaño, acudió a plató para apoyar al comunicador en la final de MasterChef Celebrity 6.

A Juanma ya se le había escapado en la semifinal una promesa -"si gano, me caso", dijo el periodista-, aunque, por la reacción de su chica cuando se lo comunicó Pepe Rodríguez, parace que ella ha sido la última en enterarse. "Juanma nos ha dicho que, si ganaba, se casaba", le dijo Pepe a la también periodista deportiva. "Yo no sabía nada, ¿eh?", aseguró Condis, atónita, ante las cámaras. "Estoy convencida de que es coña de Pepe, porque yo creo que todavía no, ¿no?", le preguntó Tere a su nuera.

En realidad la pregunta escondía una historia que no se sabía, porque Condis y los padres de Juanma, es decir, sus suegros, no se conocían hasta ese momento. "Igual me sorprende, pero MasterChef y luego una boda lo veo un poco como... ¡Uh, me ahogo!", alcanzó decir ella.

La broma -o no- con la boda no quedó ahí. Bustamante gritó desde arriba: "Lo primero la despedida, me encargo yo de organizarla".

Entonces, Juanma, tomó cartas en el asunto, aunque para no aclarar nada, ya que siguió con el tema medio en broma medio en serio: "Puede que yo la liara, pero vamos. Es que de MasterChef... Vienes aquí y sales casado. Y, el año que viene, bautizo".

Bromas aparte, Condis habló de su relación con el periodista. "Cuando conocí a Juanma no me cayó demasiado bien al principio. Teníamos buen rollo, pero pensaba: 'no sé si nos vamos a llevar del todo bien'. Y mira dónde estamos".

Por su parte, su suegra, Tere, dijo de ella: "Quien quiere a mi hijo y quiere a mis nietos, yo ya soy feliz".