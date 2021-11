El mercadillo solidario de Lydia Lozano ha dado mucho de sí. No solo por la cantidad de dinero recaudado (cerca de 11.000 euros), sino por los enfrentamientos que ha generado entre varios de los colaboradores de Sálvame por su nula contribución al proyecto solidario de Lydia. Y una de las más peleas más sonadas ha sido entre Belén Esteban y Rafa Mora.

El exconcursante de Mujeres, hombres y viceversa ha querido dejar claro que, si él no participó, no fue por falta de ganas. "Yo he hablado con Lydia y le he dicho que no sabía nada". Pero ante esta afirmación, Belén Esteban ha saltado contra él, afirmando contundentemente que todos lo sabían, que lo habían compartido todos en redes. Rafa Mora, lejos de quedarse callado, ha recriminado a Belén que no haya saltado de la misma forma con Jorge Javier cuando este dijo que tampoco sabía nada.

"A Jorge Javier le tienes sentado a tu derecha y no les ha dicho nada cuando ha dicho que tampoco lo sabía, igual que yo. Díselo a él luego también". Y han sido esas palabras las que han prendido la mecha de Belén. "Escucha, a mí ese tonito no. Yo no soy como tú de pelota. Con Jorge las he tenido cuadradas, don Rafael Mora".

Belén Esteban contra Rafa Mora: “Eres el más pelota que he visto en mi vida”



BRAVISIMA #yoveosalvame pic.twitter.com/4jBHy4EQF6 — Ferran 📺🕊🐰✈️ (@ferranf_8) November 29, 2021

La colaboradora ha insistido en el carácter "pelota" de Rafa Mora y ha seguido atacándole. "No me digas eso. Las he tenido cuadradas... ¡cuadradas con Jorge! Pero tú, si viene Jorge, le pones la alfombra. Eres el más pelota que he visto en mi vida" ha sentenciado Belén, ante la perplejidad tanto de Rafa como de Jorge Javier, que ha acabado poniendo paz entre ambos.