Renfe trasllada a la Generalitat que en els pròxims mesos es recuperarà la normalitat en Rodalies amb més maquinistes

Segons ha assenyalat el responsable de Transport de la Generalitat, "en aquesta reunió hem traslladat la indignació que hi ha entre els usuaris i usuàries valencianes pel funcionament dels trens de rodalies i la situació greu que es produeix, sobretot, en hores punta amb les cancel·lacions contínues de trens".

Segons el parer del conseller, "la situació és molt complexa però hem demanat al president de Renfe que s'accelere l'habilitació dels maquinistes per a acabar com més prompte millor amb les cancel·lacions". Així, "l'escenari que s'està barrejant és que en els primers mesos del pròxim any es recupere progressivament la normalitat", ha apuntat Arcadi España.

Així mateix, el conseller ha indicat que "al gener visitarà València el president de Renfe per a valorar tots els avanços que s'han realitzat sobre la incorporació de maquinistes i el full de ruta que s'ha marcat en el procés del traspàs de Rodalies".

En aquest sentit, en la reunió també s'ha tractat la comissió tècnica que se celebrarà en el pròxim mes de desembre entre el Ministeri de Política Territorial, que gestiona les competències, i el Ministeri de Transports per a abordar el complex procés de la transferència de Rodalies a la Comunitat Valenciana, que -com ha explicat Arcadi España, "volem que siga ben estudiat, amb els recursos financers i materials adequats, però també amb diàleg i consens amb tots els treballadors i treballadores de Renfe".