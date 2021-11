El mundo de la cultura y numerosos políticos lloran a Almudena Grandes

La muerte de la escritora Almudena Grandes, a los 61 años, ha provocado un aluvión de mensajes en las redes sociales recordando a uno de los "grandes estandartes" de la cultura española y a una mujer que, como asegura Alejandro Sanz, "ya es eterna" gracias a sus palabras, a sus novelas y a su forma de ser.

"Hoy todos tenemos el corazón helado. Tu ser, tus palabras, tus novelas… te hacen eterna. Gracias por todo lo que nos has regalado. Un abrazo a todos los seres queridos de Almudena Grandes", señalaba el cantante madrileño a través de su cuenta oficial de Twitter.

La también cantante Rozalén se mostraba también muy afectada por la muerte de la escritora madrileña: "Qué tristeza más grande siento dentro… ¡Ay! Cuánto me ha cuidado y enseñado. Eterna Almudena Grandes".

Joaquín Sabina, por su parte, la ha definido como "una mujer valiente"; Ismael Serrano como "un referente, una de las figuras más importantes de la literatura de nuestro tiempo", y Marwan calificaba de "enorme" la pérdida de una mujer a la que va a echar "mucho" de menos, además de mandar una brazo a su "querido" Luis García Montero.

El también cantautor Marwan, amigo personal de Grandes, se ha despedido también de ella con uno de los mensajes más emotivos: "Muy triste decir adiós a tus cariños, tus letras y tus deliciosas cenas en las que ponías tanta entrega como en tus magníficas novelas. Rota y Cádiz entera te van extrañar mucho. Gracias por todo y por tanto".

El compositor Pancho Varona se ha mostrado "desolado" por el fallecimiento de la escritora, que ha asegurado le "rompe el corazón en mil pedazos". "La conocí bien gracias a Joaquín y a Luis. Tengo esa suerte en la vida, haber conocido y disfrutado de personas y escritoras como ella".

"¿Qué está pasando? ¿Por qué muere también Almudena Grandes?"

El mundo de las letras también se mostraba muy consternado, especialmente Fernando Sánchez Dragó, quien se preguntaba "¿Qué está pasando? ¿Por qué muere también Almudena Grandes?".

"Aquilino Duque, Antonio Escohotado, Antonio Prieto... El muerto nuestro de cada día. La literatura se está convirtiendo en un inmenso cementerio. Lo siento, Luis. Un abrazo", aseguraba el escritor.

Lucia Etxebarria, por su parte, ha definido a Grandes como "la mejor novelista española de mi generación" y Carlos Mayoral como "una de esas mujeres que ayudaron a cambiar el paradigma. El éxito femenino de la novela le debe mucho. Descanse en paz".

Rosa Montero aseguraba sentirse "consternada" y ha mandado "todo" su cariño para Luis (García Montero) y sus hijos; y Elvira Sastre iba más allá al enfatizar que "la vida es una auténtica mierda cuando te atraviesa el corazón así".

"Sabia, generosa, inteligente: nunca pude mirar a Almudena Grandes sin la breve distancia que da la admiración. Ella, en cambio, en cada encuentro daba las dos manos. Mis amigos se quedan huérfanos. Será difícil", añade.

Y Arturo Pérez Reverte ha mandado también un mensaje a través de sus redes sociales: "Lamento mucho lo de Almudena. Mis condolencias a los lectores huérfanos de ella".

El Instituto Cervantes ha despedido "con profundo pesar" a Almudena Grandes, "narradora fundamental de las letras españolas, que se ha ido demasiado pronto. Y enviamos todo nuestro cariño a su esposo, Luis García Montero, director del Cervantes.

"Hoy todos los atléticos estamos de luto. Nos ha dejado Almudena Grandes, una rojiblanca de corazón"

La editora Penguin España manifestaba "es un día muy triste para todos los que amamos la literatura"; y el Grupo Planeta y Tusquets Editores aseguraban que "Querida Almudena, las historias que nos regalaste durarán por siempre.

El escritor Antonio Burgos, la Academia de Cine y otras personalidades del mundo de la cultura también han querido despedirse en las redes sociales de la escritora madrileña, e, incluso, el Atlético de Madrid, el club de fútbol de sus amores, le ha dedicado también un mensaje de adiós: "Hoy todos los atléticos estamos de luto. Nos ha dejado Almudena Grandes, una rojiblanca de corazón".

También los políticos

Numerosos dirigentes políticos se han querido despedir con emotivos mensajes en sus redes sociales de la escritora madrileña Almudena Grandes, que ha fallecido este sábado a los 61 años, a consecuencia de un cáncer, según ha informado la Academia de Cine.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la "valentía" y la "mirada progresista" de la escritora. También la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado "desolada" por la pérdida de Grandes y ha subrayado que representó la "conciencia" y la "valentía".

"No hay palabras para retratar este dolor, no hay palabras para decirle adiós a Almudena Grandes. Ella sí tuvo palabras para todo, fue memoria, historia viva de este país. Ella representó la conciencia, la valentía, el coraje de vivir y contarlo. Nos fascinaste con Las edades de Lulú y escribiste unos verdaderos episodios nacionales del siglo XX español. Estoy desolada por perderte y me siento privilegiada por haberte conocido. Descansa en paz, Almudena. Te seguiremos leyendo. Seguiremos disfrutando contigo", ha escrito.

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha mandado un "abrazo muy fuerte" y ánimo a los familiares de la autora. "Qué tristeza. Qué gran vacío. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo a Luis, resto de familia y amigos de Almudena Grandes, una figura indispensable de nuestra literatura", ha publicado.

"Estoy desolada por perderte y me siento privilegiada por haberte conocido"

También la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado "consternada" por el fallecimiento de la autora. "Una magnífica escritora y mejor persona. Mujer referente donde las haya. Siempre en nuestra memoria", ha escrito.

Asimismo, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha dado el último adiós a la escritora y ha mandado sus condolencias a la familia. "Almudena Grandes dejó historias que llenan nuestras estanterías y nuestra memoria colectiva. Comprometida y luchadora hoy nos ha dejado. Un abrazo enorme a sus familiares y amigos en estas horas tan difíciles", ha tuiteado.

A sus palabras se ha sumado también la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha agradecido a Almudena Grandes por "regalarnos" su literatura desde la mirada "de las mujeres". "Almudena Grandes, gracias por regalarnos tu literatura durante décadas, gracias por hablar, siempre, desde la mirada de las mujeres, desde la memoria histórica y desde la belleza de las palabras. Siempre con nosotras", ha apuntado.

Comprometida con sus ideas

El líder de la oposición, Pablo Casado, también ha mostrado su "sentido pésame" a la familia de Almudena Grandes. "Una figura relevante de la literatura española, guionista de cine y comprometida con sus ideas. Su legado permanecerá para siempre. Todo mi afecto a Luis y al resto de su familia. Descanse en paz", ha publicado.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha destacado a Grandes como "un referente de la literatura española contemporánea, una escritora grandiosa, una mujer a quien admiro y un ejemplo para generaciones enteras. Cuánto te vamos a echar de menos, mi querida Almudena", ha indicado.

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha indicado: "Hoy las letras españolas y los progresistas estamos de duelo. Mi más sentido pésame a Luis García Montero" (marido de Grandes).

Asimismo, el Ministerio de Cultura ha publicado un mensaje de condolencias a la escritora en la misma red social en el que ha recordado algunas de sus obras más conocidas. "Lamentamos el fallecimiento de la escritora Almudena Grandes. La autora de Las edades de Lulú y El corazón helado fue galardonada con el Premio Nacional de Narrativa en 2018. Nos unimos al pesar de sus seres queridos".

Ciudadanos también ha querido despedir a la autora madrileña con un mensaje en su red social: "Ha fallecido Almudena Grandes, una de las grandes autoras españolas del siglo XXI. "Su legado literario, con obras como Las edades de Lulú o Las tres bodas de Manolita, siempre será eterno", ha escrito.

Además, la líder de la formación naranja, Inés Arrimadas, ha publicado un mensaje de condolencias por la pérdida de Grandes: "Qué triste noticia el fallecimiento de Almudena Grandes, con apenas 61 años. Mi más sentido pésame a sus familiares, amigos y compañeros del mundo de las letras. Descanse en paz", ha tuiteado.

"Narradora de derrotas y de la dignidad"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, también ha querido mostrar sus condolencias por la pérdida de Grandes, la "narradora de nuestras derrotas y de la dignidad". "Se ha muerto Almudena Grandes. Narradora de nuestras derrotas y de la dignidad. Del orgullo de ser de los nuestros. Que la tierra te sea leve, compañera", ha escrito.

También el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha lamentado la muerte de una "gigante de la literatura española". "Mi más sincero pésame a los familiares y amigos de Almudena Grandes. Una gigante de la literatura española y una persona que nunca dejó de luchar para que nuestro país y nuestro mundo fueran un poco mejores", ha expresado.

"Echaremos mucho de menos escucharte y leerte todos los días, Almudena"

El líder del PSC, Salvador Illa, se ha referido a Almudena Grandes como una de las "mejores escritoras de nuestro país" y le ha mostrado su pésame a los familiares. "El mundo de la literatura está de luto. Hoy nos ha dejado Almudena Grandes, una de las mejores escritoras de nuestro país y una de las figuras más importantes de la literatura española. Sus obras nos acompañarán siempre. Mi más sentido pésame a sus familiares, amigos y allegados".

El presidente del Senado, Ander Gil, ha dedicado un mensaje a la familia y amigos de la autora. "El maldito #cáncer se ha llevado a una de las grandes escritoras de este país. Echaremos mucho de menos escucharte y leerte todos los días, Almudena. Todo mi pesar para su familia y amigos. DEP Almudena Grandes".

De igual manera, la exministra de Educación, Isabel Celáa, ha manifestado su "profundo dolor" por la "muerte prematura" de Grandes. "Una gran escritora que enseñó los horrores de la guerra civil desde sus novelas a toda una generación a la que nunca se le explicaba en clase de Historia. Gran persona y gran intelectual. Un abrazo a Luis y a sus hijos", ha escrito.

"Preocupada por los perdedores"

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha lamentado este sábado el fallecimiento de la escritora Almudena Grandes, de quien ha destacado que "tomó partido" al estar "volcada en la memoria y siempre preocupada por los perdedores". "Nos quedan sus libros, como su sonrisa: eternos", ha expresado.

Otro presidente autonómico que se ha unido a las condolencias ha sido el de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, que con un mensaje escrito en catalán ha mostrado su pésame a la familia. "Lamentamos la muerte de una voz firme y valiente. El Estado español pierde, demasiado joven, a una intelectual auténtica, comprometida con la lucha contra las desigualdades y por la justicia social y la memoria. Que la tierra te sea leve, Almudena", ha subrayado.

"Con ella se mueren tantas cosas. Era maravillosa. Qué talento. Descansa en paz, Almudena"

En la misma línea, el grupo Más Madrid, ha anunciado que pedirá en el próximo Pleno de Cibeles que la capital dedique una calle en memoria de la escritora Almudena Grandes. "Seguiremos leyendo sus historias, y emocionándonos con sus mujeres singulares, valientes, reales, hermosas", ha aseverado la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, quien ha calificado de "dolorosísima noticia" el muerte de la escritora.

Asimismo, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lamentado la muerte de la escritora: "Con ella se mueren tantas cosas. Era maravillosa. Qué talento. Descansa en paz, Almudena".

También el portavoz del PCE, Enrique Santiago, ha mostrado todo su pesar por la muerte de la autora. "Perdemos a una Grande de la literatura. En PCE le debemos haber dejado buena cuenta de nuestra historia es su obra. Hasta siempre, Almudena", ha tuiteado.