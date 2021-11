Adiós a las extensiones: estos son los trucos para conseguir unas pestañas extralargas y bonitas

En los últimos años, las extensiones de pestañas se han hecho muy populares. Con la pandemia que trajo las mascarillas de manera habitual a nuestras vidas, los labios quedaron en un segundo plano para ceder todo el protagonismo a la mirada.

"Unas pestañas bonitas son sinónimo de feminidad y atractivo. Profundizan la mirada, potencian la expresividad y nos hacen sentir más sexis”. Además, añade la doctora Pilar Lacosta, Licenciada en Medicina y Cirugía y experta en Medicina Estética, Cosmética y Antienvejecimiento, “la autoestima de una mujer o de un hombre se ve muy elevada cuando tienen unas buenas pestañas".

En este contexto, es normal que las extensiones de pestañas se hayan vuelto un imprescindible para muchas mujeres, ya que consiguen captar toda la atención. Sin embargo, no son permanentes y al mes hay que volver al salón de belleza para reponer las que se hayan caído, lo que supone una gran inversión de dinero y tiempo.

Estos motivos pueden llegar a disuadir, sin embargo, renunciar a las extensiones no significa renunciar a unas pestañas bonitas y es aquí donde entran en acción los sérums de pestañas. Estos productos, que se aplican en la raíz de las mismas, potencian su crecimiento, haciendo que cada día estén más largas y fuertes.

Luz Marina Lopera, CEO de Nost Cosmetics, marca de cosmética española especializada en la mirada, puede presumir de tener uno de los sérums para el crecimiento de pestañas más seguros, efectivos y recomendados del mercado. Gleam Lashes (96 €) reúne todas las características que debe tener un buen sérum de pestañas según la Dra. Pilar Lacosta.

Contiene un alto porcentaje de ingredientes naturales, no tiene conservantes químicos (por lo que es perfecto para las pieles más sensibles) y posee tres certificados de calidad avalados por el reconocido laboratorio alemán Dermatest, que garantizan su excelente seguridad oftalmológica, dermatológica y de efectividad.

Aunque este sérum aporta grandes resultados en poco tiempo, es muy importante cuidar de las pestañas para que estén en mejores condiciones y duren más tiempo. Por suerte, la doctora Lacosta tiene los consejos perfectos para ayudarnos a tenerlas siempre saludables.

No abusar del rizador. Debemos utilizarlo de forma suave sobre las pestañas superiores limpias, antes de aplicar la máscara y no mantenerlo demasiado tiempo presionando las pestañas para no romperlas.

Cuidado con la temperatura. El calor y la sequedad son responsables de alterar los niveles hidrolipídicos del folículo piloso, provocando una menor lubricación y el debilitamiento de las pestañas. En esta época, el calor seco de las calefacciones reseca las pestañas, por tanto, es importante además de beber agua, aplicar un producto cosmético que nos asegure la hidratación para evitar queratitis, conjuntivitis. "Imagínate la importancia que tienen unas buenas pestañas protectoras".

Utilizar gafas de sol. Los rayos UVA son la principal causa de fotoenvejecimiento de la piel, y son también responsables de que se deshidraten y envejezcan las pestañas, por lo que es mejor invertir en unas buenas gafas de sol, sobre todo en verano.

Prohibido irse a dormir sin desmaquillarse. No retirarse la máscara de pestañas antes de acostarse puede ser una imprudencia para nuestras pestañas; pueden romperse e incluso afectar su ciclo vital.

"Ojo con las extensiones de pestañas", comenta la doctora. Recurrir a ellas de forma permanente no es muy recomendable a nivel médico. El pegamento que se utiliza es comedogénico y puede obstruir las glándulas sebáceas, provocando alergias e infecciones en los ojos e incluso calvas. A nivel funcional, unas pestañas más largas de lo que corresponda al tamaño de los ojos, no protegen más y además pueden resecarlos.

"Una mala alimentación puede arruinar tus pestañas", afirma la Dra. Lacosta. Para lucir unas pestañas bonitas, "debes incorporar en tu dieta aquellos alimentos que te ayuden a regenerar e hidratar las pestañas para que crezcan fuertes y bonitas, además de consumir productos ricos en queratina como pescado, pollo, huevos, arroz integral y legumbres", añade la Dra.

Si combinamos estos trucos con el sérum Gleam Lashes de Nost Cosmetics podremos presumir de pestañas dignas de una alfombra roja en un abrir y cerrar de ojos.