València adjudica les obres per a la conversió en zona de vianants provisional de Giorgeta i Pérez Galdós

La Junta de Govern local de l'Ajuntament de València ha adjudicat aquest divendres les obres per a la conversió en zona de vianants provisional de les avingudes Giorgeta i Pérez Galdós, en la coneguda com a ronda de Trànsits de la ciutat. Aquest projecte contempla tant l'ampliació de les voreres (una reivindicació veïnal llargament demandada) com la reducció de tres a dos carrils del trànsit privat, així com la incorporació d'un carril bus-bici en tots dos sentits de la circulació.

Els treballs, encomanats a l'empresa Becsa, duraran quatre mesos i comptaran amb un pressupost de 732.130 euros.

La zona d'actuació aconsegueix tota l'avinguda Pérez Galdós i l'avinguda Giorgeta, 2 quilòmetres i 136 metres de longitud, per la qual cosa les obres milloraran l'urbanisme de diversos barris de la ciutat. Les obres consisteixen en l'ampliació de l'espai per als vianants entre el Passeig de la Petxina i el carrer Sant Vicent Màrtir, en l'execució d'un nou itinerari ciclista i de nous passos de vianants.

La nova planta viària preveu per a aquest eix urbà l'habilitació de voreres més amples, un vial ciclista compartit amb el carril EMT-taxi (similar al de la Gran Via Fernando el Catòlic) i nous passos de vianants que permeten permeabilitzar un recorregut que en l'actualitat només està concebut per al trànsit motoritzat.

Les voreres de les avingudes Pérez Galdós i Giorgeta, que actualment presenten una amplària variable d'entre 2 i 2,5 metres segons trams, passaran a tindre una amplària constant de 4 metres, guanyant espai sobre la calçada. És a dir, que cada vianant disposarà de la vorera actual i d'un espai addicional en calçada. A més, la delimitació d'espais es realitzarà mitjançant vorades que separen les noves zones per als vianants de la resta mantenint l'accés als garatges i ampliant les parades per a autobusos de l'EMT.

Àmbit d'actuació del projecte en les dues avingudes. Ayto. València

D'aquesta manera, el que en aquests moments és una autopista urbana que genera molèsties al veïnat en forma de sorolls i contaminació començarà a transformar-se en el que en un futur, després de la seua remodelació definitiva, siga més aviat un bulevard.

Gómez: "Crearà un nou itinerari per als vianants més amable"

Segons ha explicat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, les obres "consisteixen en l'ampliació de l'espai per als vianants entre el passeig de la Petxina i el carrer Sant Vicent Màrtir, i en l'execució d'un nou itinerari ciclista, i de nous passos de vianants". Aquesta actuació és "molt important, perquè és una reivindicació dels veïns i veïnes per a millorar un espai que necessita aquesta intervenció per a garantir l'accessibilitat i crear un nou itinerari per als vianants més amable".