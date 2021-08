El bulevard cultural de Xàtiva i Guillem de Castro avança amb l'adjudicació dels estudis per a redactar el projecte

El projecte per a crear un bulevard cultural des de la plaça de bous de València fins al Museu Valencià d'Art Modern (IVAM) comença a fer els primers passos del seu recorregut burocràtic. La Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana ha adjudicat el contracte per a realitzar els estudis tècnics i la definició de les prescripcions tècniques de la intervenció. El contracte, que té un import de 17.319,94 euros, s'ha adjudicat a l'empresa La Mingeniería, segons han informat des de l'Ajuntament.

D'aquesta manera, l'empresa La Mingeniería s'encarregarà de donar assistència tècnica de suport al Servei d'Obres d'Infraestructura per a la preparació de la contractació de la redacció del projecte que permeta la posterior execució de les obres amb els mitjans tècnics i personals més concordes per al seu compliment.

L'equip d'Urbanisme ha elaborat una proposta inicial que suposa la creació d'un eix renaturalitzat, amb trànsit limitat i per tant amb baixes emissions i de quasi dos quilòmetres de longitud que connectarà museus, espais educatius, monuments, espectacles i zones verdes i esportives envoltant el centre de València. L'actuació afectarà el tram de la ronda interior que va des de l'inici del carrer Xàtiva, a l'altura de la plaça de bous, fins a l'IVAM, al costat del Jardí del Túria. Es realitzarà per fases i el seu cost final, de diverses desenes de milions d'euros, optarà a rebre fons europeus.

Figuració virtual del bulevard a l'altura de Guillem de Castro. Ayto. València

El punt de partida d'aquesta iniciativa és el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de 2013, que establia que de grans vies cap a dins el trànsit hauria de ser molt reduït. La idea inicial va sorgir a partir d'una proposta dels pressupostos participatius que plantejava el recorregut des de l'IVAM fins al Muvim i que la Regidoria ha ampliat fins al passeig de Russafa. Entre altres qüestions, expliquen des de la regidoria que dirigeix la vicealcaldes Sandra Gómez, la nova infraestructura "millora la qualitat ambiental i contribueix a mitigar els efectes del canvi climàtic".

Amb l'objectiu d'augmentar l'espai per a vianants és necessària la reordenació de l'espai destinat al trànsit rodat, que s'aconsegueix reduint el nombre de carrils en cada tram. L'àmbit d'actuació aconsegueix uns 55.500 metres quadrats i 1.965 metres de longitud, i es preveu que amb l'execució del projecte es recuperen 18.000 metres quadrats per a vianants, invertint així els percentatges que ara mateix estan aproximadament en 72% per a trànsit rodat i 28% per a vianants, en un 61% per a vianants i 39 per als vehicles.

Planta viària del bulevard: un carril per a cotxes i un o dos per a bus en funció del tram. Ayto. València

La proposta d'Urbanisme passa per una reducció de carrils per a cotxes al llarg d’1,96 quilòmetres en funció dels trams. Quedarà amb un carril per a vehicles privats en tot el recorregut i amb doble carril bus des de Colón (que ja va adoptar aquesta planta viària) fins al carrer Jesús, des d'on només hi hauria un carril de transport públic fins a l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM).

El projecte comprén un recorregut que connecta amb gran quantitat de dotacions i equipaments culturals i educatius entre els barris de Sant Francesc, la Roqueta, el Pilar, el Botànic i el Carmen. Dins del recorregut del bulevard cultural es troben museus com l'IVAM, la Beneficència, el Col·legi de l'Art Major de la Seda, el Muvim; monuments com les torres de Quart, l'ermita de Santa Lucia, el conjunt de l'antic hospital, l'església de Sant Agustí, l'Estació del Nord i la plaça de bous.

A més, també es connecten les zones verdes del jardí del Túria, els jardins de Guillem de Castro, el jardí d'Hospital i el de Sant Agustí, les zones educatives com la Universitat Catòlica, el CEIP Cervantes, l'IES Lluís Vives i la Biblioteca General, i espais d'espectacles i esports com el Trinquet de Pelayo i el Teatre el Micalet.

Bulevard cultural proposat a València amb els seus diferents museus i equipaments. Ayto. València

Aquest projecte, que pretén ser un model en reurbanització i recuperació de l'espai públic, se suma a altres actuacions de gran envergadura com són les previstes en l'avinguda del Port i en J. J. Dómine, i que se centren en grans eixos amb molt d'espai per a la renaturalització de l'entorn urbà per a generar espais accessibles, inclusius, intergeneracionals i dissenyats amb perspectiva de gènere. Aquest tipus d'actuacions complementen al projecte València, Ciutat de Places, ja que es tracta de la recuperació d'espai públic per al vianant, a través de la renaturalització de grans eixos.

Reurbanització provisional de Pérez Galdós-Giorgeta

Una altra de les obres de millora de l'espai urbà que ha impulsat la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana, la reurbanització de les avingudes de Pérez Galdós i Giorgeta, també ha avançat en la seua tramitació. Fins a 11 empreses han presentat la seua oferta per a desenvolupar els treballs i els tècnics municipals ja estan avaluant les propostes tècniques i econòmiques. Les obres consisteixen en l'eliminació d'un carril a la circulació en cada sentit per a permetre l'ampliació dels espais per als vianants i la reserva de dos carrils bici.