Sara Socas, la campeona del mundo de 'freestyle' que sigue pisando fuerte: "No esperaba tener ningún tipo de fama"

Sara Socas, de Tenerife, empezó a sus 19, sin demasiada expectativa y fiel a su hobby. Un hobby que se ha convertido en su camino de baldosas amarillas y por donde, una vez desde lo más alto de la élite del freestyle, está poniendo los puntos sobre las íes de un ámbito, si bien cargado de bastantes referentes masculinos, acompañado de un concepto machista. Socas, trabajando desde sus inicios, acaba de ser campeona del mundo en la God Level (batallas de gallos) con su equipo, representando a España.

En su reciente visita con Buenafuente en el programa Late Motiv, Socas ha compartido su perspectiva personal y profesional sobre este mundo: "Lo comparo mucho con el fútbol". Según ha descrito, algunos acompañan a un equipo y otros al contrario, y ella, con 24 años y fiel a sus principios, ha decidido rapear sobre su verdad.

"La improvisación va muy al momento, puedes decir una burrada", ha confesado, añadiendo que a veces sale del control de uno mismo y, asimismo, ella va adelante sin pelos en la lengua. "El avance de la sociedad y del propio freestyle va con temática, con objetos, te adaptas a lo que te pongas", ha comentado.

Un lenguaje que ha ido evolucionando, así como lo ha hecho la propia canaria desde sus inicios. Al principio, iba captando primeras referencias de Internet, según se lo ha contado a Buenafuente: "Las expresiones, la manera de moverme, las referencias de las que hablaba". Hasta que, finalmente, fue construyendo su lenguaje propio.

El buen rollo del freestyle, el buen rollo que trasmite @socasmc. pic.twitter.com/wtJdEWsuEG — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) November 25, 2021

Con gracia y simpatía, Socas ha retratado un buen rollo entre todos los que se entregan en cuerpo y alma a sus rimas de estas batallas. Algo así como los boxeadores, según ejemplifica. No obstante, es un panorama que su padre no apoyaba al completo en un principio, ha confesado en Late Motiv: "Utilizan insultos vejatorios de carácter sexual, por decirlo de alguna manera, hacia mi persona, y yo le dije que si yo no estoy ahí para hacerle frente, va a seguir pasando".

Como ha relatado Socas en su entrevista, es un contraste que tiene que existir, y es que ella misma está colaborando a ello, especialmente, desde una batalla en México que se hizo viral y que ni ella misma se esperaba: "Él decía cosas muy machistas y yo le respondía. No esperaba tener ningún tipo de fama y no sabía gestionarlo".

La canaria Sara Socas fue a una batalla de gallos en México y dijo esto. pic.twitter.com/deDaosW5WD — PabloMM (@pablom_m) December 10, 2019

Era toda su rabia la que se concentraba, como respuesta definitiva durante la batalla, en honor a las mujeres de México, segundo país con más feminicidios de Latinoamérica según el Observatorio de Igualdad de Género: en una tasa de 898 asesinatos machistas por cada 100.000 mujeres, solo está por detrás de Brasil, con 1.206 asesinatos cada 100.000 mujeres.

"Pero, ¿habéis escuchado toda esa métrica? ¿Esa rima os ha parecido épica? Dicen 'verga' y la gente se pone histérica en este país en el que más asesinan mujeres en Latinoamérica", contestaba, recibiendo un aplauso inmediato en vivo y, a consecuencia, en redes.

Chicos paren con el mansplaining por favor, es agotador mentalmente y anula el criterio propio de las pibas inseguras 💔 — Sara Socas (@socasmc) November 26, 2021

"Para que veas cómo nos educan a las pibas. Sentía que no tenía el nivel suficiente y sentí ese síndrome del impostor, pero luego en realidad lo pienso y entiendo que se hiciera viral, era necesario", relataba entonces, para su entrevista con La Sexta.

Entregada a su labor y dejando a un lado los haters y cualquier cifra de visualizaciones, Sara Socas continúa adelante y espera que, después de su victoria como primera integrante femenina, dentro del grupo de España, en el mundial de Freestyle por equipos, se siga dando oportunidades a las mujeres.

"Estoy muy contenta, no solo por el rendimiento que he dado yo sino por mis compañeras", ha comentado. Muy consciente de lo que quiere, "cada vez más", quiere tirar "p'alante" y a la espera de que salga su primer EP.