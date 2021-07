Sara Socas arremete contra Pol Granch, de 'Élite': "Eres un misógino, me has tratado mal a mí y a muchas chicas"

La compositora y rapera freestyle Sara Socas ha arremetido públicamente contra el cantante y actor de Élite Pol Granch, al que ha llamado "misógino".

La cantante, que el pasado enero hizo historia en la séptima jornada de FMS España 2021 al convertirse en la primera mujer en pisar el escenario de la liga, ha publicado unos durísimos tuits contra también joven artista, que está de actualidad tras haber participado en la famosa serie juvenil de Netflix.

"Pol Granch, desde que me la liaste en la fiesta de Los 40 de 2019, cuando me trataste como una putísima mierda, llevo calladita. Sales en Élite, te vistes como Harry Styles y cantas baladitas tontipop porque mucha gente ha mirado para otro lado. Por mi parte: que te jodan", escribió en un primer tuit que sorprendió a todos sus seguidores en las redes.

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, la artista abrió un hilo en el que se propuso desmontar por completo a Granch con un duro relato. "Eres un misógino de mierda, jamás me he pronunciado contra nadie porque desconozco ciertas realidades y no me puedo mojar. Pero no solo me has tratado mal a mí, que me faltaste el respeto y me empujaste varias veces, sino a muchas chicas de distintas formas y mucho peores", publica.

"No especifico la situación porque implicaría a terceras personas y quizá no se sientan cómodas, pero no aguantaba más viendo cómo te trata de bonito la industria mientras tú has tratado como un trozo de mierda a mucha gente. Y me da igual que fuera drogado que sobrio", prosigue.

"Además hubo AR’s que vieron parte de la situación y no hicieron nada. Así que trozos de mierda también. Estoy en contra de la cultura de la cancelación, porque todos podemos cometer errores. Pero una cosa es una cagada y otra es un patrón: repetir una y otra vez actitudes y comportamientos de mierda. NO", concluye el hilo Socas.

Viendo el revuelo montado, ella misma dio más explicaciones. "Informaros bien antes de hablar sobre nadie, porque todos podemos cometer errores en el pasado y el hate puede ser terrible. Ahora, si haces putadas a la peña continuamente y te crees que por tu posición vas a salir inmune, chao guapetón".

Y finaliza: "Solo me arrepiento de las formas de expresarme, porque implican rebajarme y no hay necesidad. La rabia ha hablado por mí, pero es que la verdad también. Bona nit".