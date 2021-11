España subió en 2021 al podio de los países con los permisos por nacimiento más igualitarios del mundo, con 16 semanas para la madre y para el padre. ¿Cómo han estrenado los varones este permiso igualitario, intransferible y remunerado? Según ha informado el portal de transparencia de la Seguridad Social a la plataforma Ppina, entre los meses de enero a junio (últimos datos disponibles) el 89% de los papás cogieron todo el permiso inmediatamente después del nacimiento, todo seguido y de manera simultánea con la madre. Solo uno de cada diez (el 11%) fraccionó las 16 semanas para criar en solitario.

Desde el pasado 1 de enero, todos los trabajadores, hombres y mujeres, tienen el mismo número de semanas de permiso (por nacimiento o adopción). La norma obliga a que los dos progenitores se cojan al menos seis semanas tras el parto. Las otras, diez, se pueden simultanear o fraccionar. Habitualmente lo cogen a la vez, pero si lo fraccionan lo que sucede es que primero lo cogen ellas (por la lactancia) y ellos, unos pocos, cuidan después de los bebés ya en solitario.

Los últimos estudios sobre los permisos de paternidad equitativos e intransferibles revelan que su uso "no está tan plenamente asumido por los hombres como por las mujeres". Además, la situación laboral de los padres pesa más que la de las madres y marca la decisión final sobre cómo se distribuye este tiempo de cuidados, explica Teresa Jurado, socióloga de la UNED.

En su último trabajo, Jurado, que también es coportavoz de la plataforma Ppina de permisos igualitarios, explica que el sistema actual ha traído avances, pero también trampas que dificultan la corresponsabilidad. Y cita que los trabajadores tengan que obtener autorización empresarial para fraccionar su permiso y ve demasiadas las 6 semanas que deben cogerse ambos tras el parto.

Según sus investigaciones más recientes, hay empresas que con la ampliación a 16 semanas fuerzan el disfrute a tiempo parcial del permiso de tal manera que el trabajador no "desconecta" del todo de su trabajo. Una situación que afecta al 12% de los padres, cuatro veces más que a las madres (3,5%).

Corresponsabilidad en solitario

Esta experta subraya que la traba mayor es la "carrera de obstáculos" que tiene que afrontar el trabajador que elige tomar el permiso fraccionado. Y lamenta que sea tan difícil porque está comprobado, dice, que "el permiso usado en solitario por los padres, y no simultáneamente con la madre, contribuye a un aprendizaje esencial: el del ejercicio de la verdadera responsabilidad sobre los cuidados, más allá del mero rol de “ayudante” del padre.

En España, entre 2019 y 2020, el 75% de los padres utilizaron sus semanas de forma ininterrumpida y de forma simultánea con la madre. Un porcentaje que, en el primer semestre de 2021, ya con 16 semanas de duración escaló al 89%.

Según Jurado que el permiso simultáneo dificulta la asunción por parte de los padres de la responsabilidad en los cuidados de los hijos más adelante. Y acorta el ahorro familiar que supone que uno de los progenitores cuide del menor.

Por otra parte, su trabajo refleja que, aunque la mayoría de los padres no renuncia al permiso al estar retribuido, un "porcentaje no desdeñable de mujeres y hombres (más de un 5% en ambos casos)" no disfrutaron de ninguna semana de permiso. Además, casi el 20% de madres y más del 40% de los padres no usaron todas las semanas permitidas legalmente entre los años 2016 y 2021.

La simultaneidad como "despilfarro"

Jurado ve "un despilfarro" que se obligue a coger seis semanas de permiso simultáneo inmediatamente después del parto. Es de la opinión que dos semanas sería suficiente, ya que esto permitiría prolongar el tiempo en el que el bebé está acompañado de alguno de sus progenitores en casa del máximo actual de 26 semanas hasta 30. Precisamente por eso su organización (Ppina) ha solicitado una modificación legal para eliminar estas trabas: piden que se rebajen las 6 semanas obligatorias y que no se haga al trabajador, habitualmente el padre varón, negociar una autorización el fraccionamiento con su empresa.

Lo que pide la asociación figura en el punto 7.1 del acuerdo de coalición de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, en su última reunión con Igualdad, la Ppina salió decepcionada porque el departamento que dirige la ministra Irene Montero, porque no ve prioritaria la apuesta por unos permisos iguales, retribuidos, y consecutivos, y prioriza en su lugar la ampliación del permiso de maternidad a 6 meses.