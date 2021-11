Por fin ha llegado el último viernes del mes y, por tanto, ¡también el Black Friday! Aunque son muchos los ecommerces los que este año han decidido sorprender a los usuarios adelantando sus ofertas, también abundan los usuarios que han preferido esperar al 26 de noviembre para rastrear y comprar al mejor precio. Por eso, desde 20deCompras queremos acompañaros una jornada con este directo (además de las noticias con grandes descuentos y las newsletters) para ayudaros a dar con los chollos más interesantes del Viernes Negro.

Y, créenos, ¡en este directo no va a haber chollo que se te escape! Ya sea de Amazon o de otros comercios, como Cecotec, Dyson, El Corte Inglés, PcComponentes o Druni, entre otros tantos, aquí estamos preparados para buscar los descuentos más interesantes y lanzártelos a través de un minuto a minuto tan variado como irresistible. De hecho, te advertimos, si no consigues resistir la tentación, no nos culpes, ¡no hay chollo que vayamos a dejar escapar! Eso sí, no olvides ir haciendo scroll para asegurarte que has estado alerta de todos nuestros lanzamientos... 3, 2, 1... ¡¡es hora de triunfar en el Black Friday!!

Placeholder mam module Ya es Black Friday: en directo los chollos y ofertas que no debes perder de vista

Descubre todas las ofertas del Black Friday en 20deCompras.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.