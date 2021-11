Tamara Gorro se sincera sobre sus problemas de salud mental: "Tengo muchísimas ganas de curarme"

Tamara Gorro continúa batallando contra sus problemas de salud mental. La influencer habló de ello por primera vez el pasado mes de octubre y, tras volver a las redes aconsejada por su terapeuta, este miércoles habló de sus avances.

En concreto, la empresaria habló de ello en sus stories de su perfil de Instagram, a través de las que suele hacer cuestionarios para estar en contacto con su 'familia virtual'.

"¿Cómo estás psicológicamente? ¿Has progresado desde que volviste a Instagram?", le preguntó un usuario, quien recibió una sincera y calurosa respuesta por parte de Gorro.

"No estoy bien, mi niña. Mi problema va más allá. Pero estoy trabajando mucho y con muchísimas ganas de curarme", contestó la valenciana, que actualmente se encuentar en Asturias desconectando del día a día y focalizando su atención en el nuevo libro que está escribiendo, y en el que promete contar más detalles de su situación personal.

"Las redes sociales no me han mejorado, vosotros sois los que me hacéis motivarme, crear contenido, saber de vosotros me hace bien", apuntó la empresaria.

Gorro explicó que su psiquiatra y su psicólogo le recomendaron mantener contacto con su familia virtual: "Me dijeron que debía volver a tener contacto con mi gente, por eso volví, porque mi familia virtual forma parte de mi entorno".

"Hubo un tiempo en el que no podía levantarme, por esto tuve que pedir ayuda. Y es lo mejor que he hecho en mi vida. Sigo teniendo días en los que mi cuerpo me tira. Pero yo le reto, me enfrento a él y subo. Aunque también me permito estar mal, creo que es necesario", zanjó en una de sus respuestas.