Tamara Gorro ha reaparecido este lunes Instagram para contar el porqué de su retirada temporal de las redes sociales. Animada por su terapeuta, ha publicado un vídeo en el que ha agradecido las muestras de apoyo y cariño que ha recibido en los últimos días, pues no atraviesa un buen momento personal.

La influencer ha explicado que desde hacía un tiempo acumulaba muchas "piedras" en su "mochila", por lo que no ha tenido más remedio que pedir ayuda profesional. "Yo decía: 'Tamara, joder, tienes todo para ser feliz, tía: trabajo, amigos, dinero... ¿Qué te pasa?", ha recordado, afirmando que llegó un momento que tuvo que "parar".

"Todas las piedras se han juntado y han hecho que te caigas. Por eso yo he encontrado el sentido, o mejor dicho, lo estoy encontrando con la ayuda de mi terapeuta y la psiquiatra", ha reconocido Gorro, que está recibiendo medicación. "De esta, salgo", ha asegurado, rotunda: "La Gorro vuelve".

La empresaria ya está trabajando en "identificar y eliminar todas las piedras de su mochila" para poder, así, volver con más fuerza que nunca. De momento, su "princesa" va a ser operada de nuevo debido al cáncer que padece, aunque trata de llevar la situación con optimismo.

"No me da ninguna vergüenza compartir lo que estoy compartiendo. Creo que todos estamos en momentos muy delicados, lo que pasa es que por desgracia algunos no se dan cuenta de que están mal y otros nos damos cuenta tarde", ha admitido.

Una drástica decisión

El pasado 14 de octubre, la valenciana, de 34 años, contó que se retiraba de las redes sociales con un drástico mensaje. "Permitidme un descanso, familia virtual. Os amo", expresó, dejando atónitos a sus miles de seguidores, pues no sabían qué le había llevado a transmitir dicho anuncio.

Cuatro días después, Gorro volvió a la plataforma para tranquilizar a los usuarios: "Aunque yo esté desconectada leo todos los mensajes privados, estoy pendiente de vosotros, y hay una extrema preocupación, no solamente por mi familia virtual, también por los medios de comunicación".

"Considero que no es necesario teneros en vilo cuando se puede aparecer y decir: 'Oye, tranquilidad, que a mí no me pasa nada grave, aunque evidentemente no estoy bien por ciertos temas'", sentenció. Y, ahora, con una sonrisa está dispuesta a volver.