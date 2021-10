Tamara Gorro reaparece en su Instagram con un críptico mensaje: "Evidentemente no estoy bien"

Muy nerviosa, Tamara Gorro ha vuelto brevemente a su cuenta de Instagram para hablar con su "familia virtual" a través de sus historias. Hace apenas cinco días que anunció que se tomaba un descanso de las redes sociales y desde entonces no ha dejado de recibir mensajes de preocupación.

"No aguanto más sin grabar estos vídeos. Me tiembla el pulso", comenzaba su misteriosa intervención la mujer de Ezequiel Garay, en la que no ha llegado a explicar cuál es el motivo personal que la está alejando de la esfera pública.

"Tranquilidad. A mí no me pasa nada grave", ha confesado: "Evidentemente, no estoy bien por ciertos temas que seré la primera en contaros. Tienen que suceder ciertos acontecimientos para poder volver con fuerza".

Y reitera: "No es nada grave". "Necesito inyectarme energía y volver con ganas", ha añadido, asegurando que tardará poco en recobrar su actual actividad en redes.