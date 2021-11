Tamara Gorro habla sobre los efectos de la medicación que le ha puesto la psiquiatra: "Tengo taquicardias"

La influencer Tamara Gorro ha decidido hablar abiertamente de salud mental, un problema que le afecta directamente y a causa del cual lleva un tiempo recibiendo tratamiento psicológico y psiquiátrico. En esta ocasión, ha querido especificar algunos de los efectos de la medicación que está tomando.

La modelo quiso dirigirse a su "familia virtual" después de recibir numerosos mensajes preguntándole por los medicamentos que le han pautado los especialistas y por su estado actual.

En unos stories en su cuenta de Instagram ha explicado que hace poco tuvo una bajada en esa "montaña rusa" que es su estado emocional y que ha calificado como "basura". Además, ha empezado a sentir algunos efectos secundarios de la medicación que está tomando, aunque su psiquiatra le ha aclarado que son normales.

Tamara Gorro en los 'stories' que ha subido. TAMARA GORRO / INSTAGRAM

"Por las mañanas tengo muchas taquicardias, muchos nervios", ha narrado antes de detallar que toma otro fármaco para tranquilizarse. También ha confesado que está perdiendo el apetito y tiene que obligarse a comer: "Es una medicación muy fuerte y tienes que tener el estómago lleno. No puedo permitirme perder peso".

La segoviana se ha abierto con sus seguidores y ha contado un episodio de ansiedad que sufrió en el centro comercial con sus hijos: "No había demasiada gente pero me agobié un montón, era como que no podía estar con gente y me fui".

Finalmente, se ha mostrado con una actitud muy positiva y ha explicado que acepta sus subidas y bajadas emocionales y que, si está mal, se lo permite. "Tengo muchas ganas de salir de esto. Que es lento, sí, pero que salgo, también", ha concluido contundente.