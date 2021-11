Rosa Benito pide perdón, entre lágrimas, a Lecquio: "Sería incapaz de decir algo que pueda afectar a sus sentimientos"

La guerra abierta entre Rosa Benito y Alessandro Lecquio con motivo de la falsa quema de alianzas por parte de la exmujer de Amador Mohedano está pasando de castaño oscuro. Después de que la colaboradora de Ya es mediodía pidiera al aristócrata dejar apartadas a las familias en la disputa, el colaborador ha replicado este miércoles que Rosa dijo que "le daba pena por sus circunstancias personales".

Tras ver las últimas declaraciones de Alessandro, Rosa Benito no ha podido evitar responder, entre lágrimas, a sus acusaciones: "Yo sería incapaz, pero ni a él ni a nadie, de decir algo que pueda afectar a sus sentimientos. Jamás".

"Me acuerdo y me da mucha pena que puedan pensar algo así. Tengo que decir que he ido a buscarlo y luego lo cuento", ha apuntado la colaboradora del matinal sin poder contener las lágrimas. Sonsoles Ónega ha tratado de calmar a su compañera y Miguel Ángel Nicolás ha agregado que "ha habido conversación".

"Jamás en mi vida hubiera pensado que él o alguien, al oírme hablar, pudiera pensar que lo he hecho con esa intención", ha añadido Benito que, además, ha explicado que lo primero que ha hecho al llegar a los estudios de Telecinco ha sido "salir a buscar a Alessandro primero para decirle que si él pensaba eso yo, desde luego, le pedía perdón". "Pero él también me lo ha pedido, refiriéndose a lo de mi hija", ha apostillado.

Además, Benito ha defendido que su hija "está haciendo su música": "Lleva cuatro años componiendo su música, cantando, trabajando y haciendo bolos y no se le reconoce. Siempre me atacan a mí con ella. Lo veo injusto. Como yo le he dicho a él (a Lecquio): 'pusiste a mi hija de puta y mi hija tiene tres niños de colegio'. Creo que ya basta. Rosario Mohedano ha demostrado ser una artista. Canta y lo hace muy bien porque, si no, ella misma se hubiera retirado. No es gilipollas, sabe lo que hace y cómo lo hace. Es una luchadora constante y llevan veinte años machacándola. Otra persona ya se habría quitado del medio".

"Muchas veces le digo: 'Rosario, vete de este país'. Porque parece que cuando te vas te admiran más y te dan más sitio. Que está haciendo teatros, hay vídeos que se cuelgan. Eso no tiene valor para Rosario Mohedano, para cualquiera sí, pero para ella no. A veces digo: 'qué pena tener los padres que tienes, joder'. Porque por los padres que tiene la crucifican a ella y no es justo", ha comentado.

Rosa ha agregado que ha aclarado el tema con Lecquio y que se ha entendido "totalmente" con el conde y que jamás haría alusión a su situación personal: "Yo no me metería con nadie que tiene hijos. Me puedo meter contigo, pero no con tus hijos. Es injusto".