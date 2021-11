Oriana Marzoli volverá a operarse el pecho porque no quedó contenta: "Quiero que se me note un montón"

La exconcursante de Supervivientes, Oriana Marzoli, ha anunciado en su canal de Mtmad que volverá a pasar por el quirófano, ya que no quedó contenta con el resultado de su última operación de pecho y quiere agrandárselo.

La venezolana ha acudido al cirujano en dos ocasiones, la primera hace unos nueve años y la segunda hace pocos meses. En esa segunda intervención ella quería aumentar sustancialmente el tamaño de su busto. Sin embargo, no obtuvo lo que esperaba, por lo que ha decidido volver a operarse.

"Yo cuando me opero lo que quiero es que se me note un montón", explicaba la influencer, que narraba que, tras su última intervención, no había recibido comentarios de haberse puesto "demasiado" e, incluso, seguía editando sus fotos de Instagram para agrandarse los pechos y que fueran más de su gusto.

Aunque reconoce que quizá fue culpa de su "impaciencia", por las prisas en pasar por el quirófano, también argumenta que le hubiera gustado recibir más información sobre cuál sería el resultado final.