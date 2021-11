La lección de periodismo de Rocío Flores: "Preguntarme eso es un poco absurdo"

Centrada en su faceta de influencer aunque diferentes voces apuntan a que su imagen ya no es atractiva para las marcas porque siempre está asociada a las polémicas que rodean a su familia, Rocío Flores se dejó ver en un evento rodeada de muchos famosos.

La instagramer, hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, se mostró en todo momento altiva con la prensa, al ser preguntada por la tormenta familiar que vive en estos momentos por la crisis entre su padre y Olga Moreno.

Sin apenas contestar a las preguntas de los medios, la colaboradora de El programa de AR se atrevió, incluso, a juzgar las preguntas de los profesionales de la información.

"Preguntarme eso creo que es un poco absurdo", le respondió a la reportera, que había cuestionado por la buena relación que tienen, pese a la ruptura, Antonio David y Olga.

A otras preguntas tampoco respondió, asegurando que no era "ni el día ni el momento" para hacerlo.

Arremete contra todos

Horas antes, visiblemente molesta, Rocío respondió a las críticas recibidas en los últimos días y, también, a todos aquellos a los que considera realmente enemigos.

En plena calle y abordada por los reporteros, la joven colaboradora se despachó a gusto.

Primero, contra Jorge Javier Vázquez, que había dicho de ella lindezas como: "Entiendo el dolor que te debe provocar recibir mes a mes el dinero que ganas por ser cómplice de la empresa que causa tanta desazón a tu negocio. Deja ese trabajo cariño. Ya verás que bien te sienta" o "Estoy convencido de que con la popularidad que has conseguido no tardarán en llamarte para concursar en Tu cara me suena". A eso, Flores respondió: "Se cree el ladrón que todos son de su condición. No te voy a decir lo que le aconsejo yo a él", le dijo al reportero de EP.

Una crítica que se hizo extensible a La Fábrica de la Tele y a Sálvame. "Tengo la suerte de trabajar en un programa donde predomina el respeto. El programa de AR es un programa serio, no como el suyo".

Sobre el premio que recibió la docuserie en la que su madre relataba sus últimos 25 años de vida, Rocío solo hacía que sonreír irónicamente ante las preguntas del reportero. De ella, de Rocío Carrasco, dijo: "Lo que debería hacer es llamar y levantar el teléfono".