Mariah Carey tiene un triste motivo por el que empeñarse en cantar a la Navidad... y va más allá de los 'streamings'

La artista no deja de sumar reproducciones de su icónico tema durante la temporada navideña. Pero la causa por la que Mariah Carey se entrega en cuerpo y el alma a esta festividad va más allá de sus ganancias con All I want for Christmas (que más de uno quisiera tener tales ganancias solo por un trabajo puntual a finales de año). Y es que la cantante tuvo una infancia un tanto complicada y su historia le llevó a motivar, no solo a los de su alrededor sino a ella misma para recrear una chispa de alegría en estas fechas.

Durante su encuentro en el programa estadounidense de Entertainment Tonight, la cantante ha comentado que siempre "se entrega a fondo" por su difícil infancia, algo que también refleja en el libro que ha sacado este mismo verano, El significado de Mariah Carey.

"En mis memorias hablo de cómo, cuando era pequeña, crecí sin dinero, crecí siendo mestiza, sin entender, con problemas de identidad, y luego pasando por mi carrera y las diferentes cosas que han sucedido, de las que nunca he hablado ni siquiera con algunos de mis mejores amigos", ha explicado.

Tuvo la oportunidad de producir una canción navideña y no quiso partir de ninguno de sus recuerdos tristes, ni tratar un tema melancólico que provocara mayor pesar. Ella lo tenía claro: quería ayudar a celebrar con alegría y colaborar en la creación de un buen recuerdo.

"Cuando escribí sobre la Navidad, me dije: Oh, espera, no quiero deprimir a la gente, porque parecían cosas deprimentes que habían pasado. Pero esa es la razón que me motivó a ir realmente hasta el final en cada Navidad, cada año. Solo quiero que mis hijos se lo pasen lo mejor posible y, sinceramente, gran parte es para mí", continúo sincerándose.

No solo es una artista de lo más entregada en su línea, sino que es una madraza con sus mellizos de ocho años, Moroccan y Monroe, que comparte con su exmarido, y con los que se entrega para asegurarse de que ellos lo tengan más fácil y vivan de la mejor manera posible dentro de esta causa.

"Bueno, me encantan las fiestas, déjame intentarlo'", continuó. "Así que All I want for Christmas is you es la primera canción navideña que escribí, y luego trabajé en ella con mi entonces compañero de escritura, Walter A, y solo queríamos que se sintiera como un clásico moderno". Y tanto que lo consiguieron: tal es su impacto, que The Economist hacía público que Mariah Carey había ganado 60 millones de dólares en 2019.

Alzándose como no solo un clásico moderno sino todo un himno generacional, Mariah Carey ha admitido que este villancico no siempre fue su favorito, pero que ha llegado a entenderlo y a adorarlo con el tiempo, desde su estreno en 1994.

"Tengo que aprender a permitirme vivir con errores que habría cambiado y cosas así, pero ahora me encanta, es parte de mi vida. Siento que he crecido con ella y la he compartido con el mundo, y espero que la escuchen este año", ha admitido, completamente consciente de la lluvia de memes y referencias pop que llueven en redes cuando se acerca la Navidad o, como muchos lo llaman, la Mariah Carey Season.

Y, como eterna anfitriona de estas fechas, la misma artista ha sacado su nuevo tema: Fall in love at Christmas, otro villancico pop en el que canta junto a Khalid y Kirk Franklin y que, desde su lanzamiento del 5 de noviembre, va camino de llegar a los dos millones de reproducciones en YouTube.

Y, por si fuera poco, a la cantante tampoco le faltan nuevas ideas entre manos: desde una colección de productos basada en cualquier complemento o prenda para estas fechas (trajes navideños para mascotas, almohadas de felpa, calcetines, papel de regalo, tarjetas de felicitación, adornos...), hasta su nuevo especial para Apple TV.

mariah carey cuando es época de navidad pic.twitter.com/bxOGhIdgL9 — Sof Quintanilla🧣 (@AnaSofiaQ2) November 22, 2021

La artista se monta un año más en la cima del Hot 100 de reproducciones, aunque este año se le sumó la competencia de Willow de Taylor Swift. De igual manera, ahí sigue reinando desde su trono personal de Santa Claus. Larga vida a Mariah Carey y la temporada que, como resaltan muchos, ella inventó: la Navidad.