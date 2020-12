Christina Aguilera interpreta su versión de 'The Christmas Song' veinte años después de su lanzamiento

Desde el 1 de diciembre los villancicos comienzan a sonar en los hogares de medio mundo. Al igual que el All I want for Christmas is You de Mariah Carey comienza a ocupar un espacio en nuestras cabezas, este año, la cantante Christina Aguilera ha querido recuperar uno de sus temas más navideños.

La cantante estadounidense lanzó, en el año 2000, un álbum llamado My kind of Christmas compuesto por varios temas navideños que resultó ser todo un éxito de ventas. Justo un mes antes de este lanzamiento, estrenó Mi reflejo, un álbum en español que llegaba solo dos años después de su debut en el mundo de la música.

My kind of Christmas fue grabado mientras Aguilera se encontraba de gira y, puesto que estaba centrada en su álbum anterior, no le dio demasiada promoción a las composiciones navideñas. Sin embargo, el único single promocional, The Christmas Song, se convirtió en la versión del villancico de más éxito en Estados Unidos.

Por ello, es este tema el que, precisamente, la cantante ha querido recuperar dos décadas después en el programa Late Night with Seth Meyers. Aunque, debido a la pandemia de la Covid-19, la actuación no se ha realizado en el plató, sino de manera virtual.

Para la puesta en escena, la cantante había decorado su casa con luces y adornos navideños siguiendo el espíritu estadounidense de decorar a lo grande en estas fechas tan señaladas. Aguilera parece estar bajando una escalinata, a cámara lenta, con el objetivo de dotar de teatralidad a la actuación.

Así, se convierte en la única protagonista interpretando una versión más blues en la que, como ya es costumbre, ha demostrado el increíble registro vocal con el que cuenta. La actuación llegaba solo tres días antes de que Christina Aguilera cumpla 40 años, el 18 de diciembre.