Mariah Carey desvela varios traumas infantiles en un especial: "Me pasaron cosas horribles cuando tenía 12 años"

Es imposible no relacionar la Navidad con Mariah Carey y su gran clásico All I Want for Christmas Is You, por lo que Apple TV ha decidido producir un especial para esta época donde la artista se sincera sobre gran parte de su vida.

La cantante siempre intenta implicarse al máximo en estas fiestas tan señaladas en el calendario para que sus más allegados las disfruten junto a ella y ha dejado claro que la forma en que lo vive no es solo por pura vanidad.

En una parte del programa, la estadounidense ha recordado que esta temporada en su infancia y adolescencia es un recuerdo con más experiencias traumáticas que momentos de alegría por culpa de su familia "disfuncional", sobre la que ya se había referido en anteriores ocasiones.

El verano pasado, Carey desveló que su madre intentó explotarla sexualmente cuando tenía solo 12 años y que estaba totalmente distanciada de su hermana mayor por numerosos abusos emocionales.

Por lo tanto, la reina de la Navidad tiene un motivo de fuerza mayor para darle tanta importancia a esta celebración: "He creado las Navidades que siempre he querido tener. Me pasaron muchas cosas horribles cuando tenía 12 años".

"Pero he de decir que el espíritu de esa niña, el de una luchadora que jamás se rendiría, nunca se marchitó. Siempre he abrazado con entusiasmo a la persona que soy, aunque el mundo no me entendiera", declara en un extracto de su nuevo especial navideño para Apple TV +.