Carla Barber, noticia en los últimos tiempos por sus problemas de salud, lo es ahora por algo mucho más amable. La doctora, especializada en cirugía estética, ha pasado página en el amor. Y es que la expareja de Diego Matamoros confirma con una foto que tiene nuevo chico.

Eso sí, no ha desvelado la identidad del afortunado, ya que en ella solo sale de espaldas. Carla, que quiere jugar al despiste, escribe en su Instagram para acompañar a la tierna instantánea: "Mi constante".

Una expresión que acompañan un corazón amarillo y una sonrisa que no dejan lugar a las dudas.

Padece el síndrome de Brugada

Aunque Carla Barber descubrió solo hace unas semanas que padece el síndrome de Brugada, la doctora ha confesado que lleva más de siete años sufriendo problemas cardiacos.

La ex Miss España explicó con todo detalle los pormenores de este raro síndrome. Aún así, muchos quisieron saber más y han cuestionado a la cirujana sobre los síntomas que la llevaron a acudir al cardiólogo.

En sus historias narró su largo historial médico. Todo empezó en 2014 cuando era residente médica en Alemania: "Un día, mientras trabajaba, me dio un síncope y me desmayé. Me pasó en dos ocasiones", contó.

Este preocupante sucedo la llevó a hacerse miles de pruebas médicas con la que la diagnosticaron "insuficiencia congénita de válvula aórtica y mitral de grado I-II", añadió.

Desde entonces, ha actuado con mucha precaución y ha acudido anualmente a "chequeos cardiólogos". Fue en el realizado en el 2021 con el que descubrió que padecía esta enfermedad genética que puede provocar la muerte súbita.