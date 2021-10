Carla Barber cuenta cómo descubrió que tenía el síndrome de Brugada: "Noté que se me paró el corazón"

Aunque solo hace un mes que Carla Barber descubrió que padecía el síndrome de Brugada, la doctora ha confesado ahora que lleva más de siete años sufriendo problemas cardiacos.

En su último vídeo de Instagram, la ex Miss España explicó con todo detalle los pormenores de este raro síndrome. Aún así, muchos han querido saber más y han cuestionado a la cirujana sobre los síntomas que la llevaron a acudir al cardiólogo.

En sus historias ha narrado su largo historial médico. Todo empezó en 2014 cuando era residente médica en Alemania: "Un día, mientras trabajaba, me dio un síncope y me desmayé. Me pasó en dos ocasiones", ha contado.

Este preocupante sucedo la llevó a hacerse miles de pruebas médicas con la que la diagnosticaron "insuficiencia congénita de válvula aórtica y mitral de grado I-II", ha añadido también en una publicación.

Desde entonces, ha actuado con mucha precaución y ha acudido anualmente a "chequeos cardiólogos". Fue en el realizado en el 2021 con el que descubrió que padecía esta enfermedad genética que puede provocar la muerte súbita.

"Este año uve la suerte de que el chequeo anual me lo hiciera el doctor Torres Calvo. Él ha sido quien después de 7 años de chequeos y pruebas, consiguió detectarme el Síndrome de Brugada", ha continuado.

Además, asegura que sufre arritmias cuando tiene mucho "estrés emocional": "Noto que el corazón empieza a latir a un ritmo que no es normal y de pronto noto cómo se me para el corazón y después empieza a latir con normalidad".

Para concienciar a sus seguidores sobre la enfermedad también ha recalcado cuales son los síntomas que pueden preocupar: "mareos, desmayos, jadeos, palpitaciones o convulsiones", ha escrito.