Hace ahora un mes, Carla Barber desvelaba el diagnóstico de la enfermedad que padece y por la cual estaba envuelta en una serie de rumores acerca de su salud.

Según desveló la propia dictora de una forma bastante original en sus stories, la exsuperviviente sufre una enfermedad en el corazón. "06-09-21. Enfermedad de corazón que no acabará con Barber. Algunos celebramos la vida", fue el mensaje optimista de la ex de Diego Matamoros con el que dejaba claro que este contratiempo de salud no va a poder con ella.

Eso sí, hasta ahora no había querido aclarar de qué se trata exactamente. "Tengo mucho que contaros, sin embargo, aún no me siento con fuerzas para hacerlo. Por otro lado, me gustaría que la información que transmita sea clara y la mejor posible porque sé que podrá ayudar a mucha gente en el futuro. No os preocupéis, estoy con muchísimo ánimo y mi vida seguirá siendo como ha sido hasta ahora", comentó la empresaria, que, tras su ruptura con el hijo de Kiko Matamoros, está de nuevo enamorada.

Sin embargo, en las últimas horas ella misma ha puesto nombre a esta enfermedad. "Tengo síndrome de brugada. Justo un mes después de mi diagnóstico os cuento qué me pasa. Quiero dar las gracias a mi cardiólogo @ftorrescalvo y al doctor @pbrugada63a por su ayuda, tiempo y consejos. Un abrazo a todos", ha escrito la especialista en cirugía estética en sus redes, junto antes de dar paso a un vídeo de unos cuatro minutos en el que habla sobre el diagnóstico.

Según su relato, se trata de una canalopatía, un problema que le da un 3% de posibilidades de muerte súbita. Sin embargo, ella se muestra positiva. "No pienso que tengo un 3% de posibilidades de morir, sino un 97% de que no me pase".

Además, asegura que está esperando los resultados de su familia para saber con más detalles a lo que se enfrenta. "Estoy esperando a los resultados de las pruebas de mis padres para saber si es una enfermedad hereditaria o no. El bisabuelo de mi madre falleció de repente una mañana de muerte súbita".

Barber explica que, después de mucho pensarlo, ha decidido no pasar por el quirófano para instalar un desfibrilador-cardioversor implantable en su corazón. La solución será rodearse de desfibriladores externos, tanto en su casa como en su trabajo.