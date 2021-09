Carla Barber sufre una enfermedad en el corazón, pero no aclara cuál: "Aún no me siento con fuerzas"

Después de que la doctora Carla Barber hiciera hecho saltar las alarmas entre sus seguidores al publicar una fotografía ingresada en el hospital, donde se le estaban realizando diferentes pruebas respecto a su salud, ahora la también modelo ha querido compartir el diagnóstico.

Según ha desvelado ella misma de una forma bastante original en sus stories, la exsuperviviente sufre una enfermedad en el corazón. "06-09-21. Enfermedad de corazón que no acabará con Barber. Algunos celebramos la vida", es el mensaje optimista de la ex de Diego Matamoros con el que deja claro que este contratiempo de salud no va a poder con ella.

Eso sí, por el momento no ha querido aclarar de qué se trata exactamente. "Tengo mucho que contaros, sin embargo, aún no me siento con fuerzas para hacerlo. Por otro lado, me gustaría que la información que transmita sea clara y la mejor posible porque sé que podrá ayudar a mucha gente en el futuro. No os preocupéis, estoy con muchísimo ánimo y mi vida seguirá siendo como ha sido hasta ahora", comentó la empresaria, que, tras su ruptura con el hijo de Kiko Matamoros, está de nuevo enamorada.

Carla Barber confirma la enfermedad que padece. INSTAGRAM

"Aún quedan pruebas por hacer y lo más importante, decisiones que tomar. Prometo contároslo todo en cuanto pueda", ha añadido.