Vanessa Hudgens revela que conoció a su novio, Cole Tucker, a través de Zoom

Ni a la manera clásica, cara a cara en un bar o en una fiesta; ni al estilo Hollywood, con agentes ambiciosos programando citas y buscando ellos mismos a los paparazzis; ni al estilo moderno, por Tinder o alguna aplicación de contactos. Más bien al estilo pandemia, que en este caso es por videollamada. Así conoció la actriz Vanessa Hudgens a su pareja, Cole Tucker.

La estrella de High School Musical ha revelado su paso por el programa The View cómo fueron los inicios de un idilio que dura ya un año y que les tiene más que enamorados. Y ha sorprendido a propios y extraños no solo el medio de conocerse, sino el porqué de que fuera por Zoom: ambos son aficionados a la meditación.

La intérprete, que en apenas tres semanas cumplirá 33 años y el jugador de béisbol, una de las mayores promesas de este deporte en Estados Unidos a sus 25 años, coincidieron en varias clases de meditación por videollamada hasta que el jardinero (esa es la posición que ocupa en el campo, la zona más alejada del bateador) de los Pittsburgh Pirates se atrevió a hablarle.

"Nos conocimos gracias a un grupo de meditación que hace sesiones a través de Zoom. Después se atrevió [a hablarme] en mis mensajes privados y empezamos a charlar", ha comentado Hudgens, quien ha reconocido que no tenía ni la más remota idea de que Tucker era un conocido deportista que desde que debutó en la primera división en 2019 está considerado uno de los jóvenes prodigios del béisbol.

"La verdad es que cuando le vi en Zoom no caí en la cuenta de que se tratase de un jugador de béisbol famoso. De hecho, cada vez que empezaba a hablar yo siempre le acababa interrumpiendo. Me encantaba hacerlo", ha rememorado Hudgens, quien no cesa de presumir de novio en redes, al igual que hace él en las suyas.