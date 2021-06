Ashley Tisdale reflexiona sobre sus pechos un año después de quitarse los implantes

Aunque últimamente sus trece millones y medio de seguidores están encantados con la nueva faceta de madre primeriza de Ashley Tisdale, la actriz de High School Musical ha reflexionado estos primeros días de junio sobre lo que ocurrió hará cerca de un año, cuando se quitó los implantes de pecho, y cómo han cambiado las tornas.

Tal y como ha dejado entrever en un selfi que se ha tomado sin maquillaje ni preparación para una story, Ashley cree que el destino se lo debía de alguna forma, porque ha sido nacer hace dos meses la pequeña Jupiter Iris y que se olvidase de cuando tenía la silicona.

"Me quité los implantes hace un año, me quedé embarazada y ahora tengo tetas naturales", escribía la intérprete estadounidense, que dentro de un mes cumplirá 36 años y que está casada desde septiembre de 2014 con el músico Christopher French. "Ironías de la vida", agrega junto a un emoticono de una cara riéndose.

En su momento, la inmortal Sharpay Evans explicó que su decisión se veía motivada tanto por salud física como mental. "Hola, esta es probablemente la publicación más personal que he compartido. Como ya sabéis, he sido muy abierta sobre mi salud mental y siento que esto tiene la misma importancia", comenzó diciendo en un post en el que aparecía posando en bikini en la playa.

El selfi de Ashley Tisdale. Instagram Ashley Tisdale

"Hace años me sometí a una cirugía de aumento de pecho. Antes de la operación, constantemente sentía que mi cuerpo era inferior, y pensaba que este cambio me haría sentir más completa y, a la vez, tendría más seguridad de mí misma. Y durante un corto período de tiempo... lo hizo", continuó.

"Pero poco a poco empecé a tener pequeños problemas de salud que no me cuadraban (hipersensibilidad a ciertos alimentos o problemas intestinales) y entendí que los implantes podían ser la causa", contó, antes de explicar que se sometió "a la extracción de los implantes".

"Todo esto han sido etapas de crecimiento, de autodescubrimiento, de autoaceptación y, lo más importante, de amor propio. A lo largo de los años he visitado a muchos médicos, tanto de posturas holísticas como no holísticas, y he aprendido la importancia de vivir sin toxicidades", añadió, amén de que no consideraba haberse puesto implantes la mejor decisión de su vida, pero que no se arrepentía.