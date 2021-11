La emotiva carta de despedida de Pelayo a Andy McDougall: "Quiero verte crecer, triunfar y volver a enamorarte"

La noticia de la ruptura de Pelayo Díaz y Andy McDougall está dejando todo un sendero de corazones destrozados a su paso. Hace poco era Andy quien publicaba un post en el que confirmaba esta separación y ahora, para echar más leña al fuego, ha sido el turno de Pelayo, quien le ha dedicado una carta donde refleja todo el cariño compartido y que aún se guardan, en forma de despedida.

La decisión les costó lo suyo, pero fue la mejor opción que pudieron tomar para acabar de buena forma y aún con un buen recuerdo. El diseñador y el que fue su pareja están despejando cualquier duda que se pudiera tener de cara a sus seguidores, rompiendo el silencio mediático antes de que los rumores alimentaran cualquier distanciamiento entre ambos: "Me parece justo contaros también, aunque me duela, que hoy estoy triste porque el amor se ha ido pero la magia se queda".

"Estoy muy orgulloso de nosotros, del amor y del respeto que nos tenemos. De como empezó y de cómo seguirá, porque aquí no se acaba", ha empezado en su "carta de despedida" al que fue su gran amor.

El recuerdo de sus días juntos y de ese "viaje" que han compartido, Pelayo ha dejado bien claro que la historia de ambos era tan auténtica como una de película, casi a la altura de Ryan Gosling y Emma Stone en LaLaLand. "Ojalá todo el mundo pueda experimentar al menos una vez en la vida lo que es el amor, lo que es despertarse cada mañana y salir a gritar al balcón '¡soy feliz!' tan alto que duela porque no puedes contenerlo dentro".

Convertidos en "afortunados", tal y como se refiere a ellos mismos, el que fuera jurado en Cámbiame, ha deseado lo mejor a su expareja: "Te quiero en mi vida para siempre, quiero verte crecer, triunfar y volver a enamorarte porque esa sonrisa tuya es demasiado bonita para perderse en la rutina".

Asimismo, también ha nombrado como "afortunado" al que pueda ir después, aclarando que él mismo estará ahí siempre, incluso antes de que lo necesite. "Me alegro de haber hecho juntos una parte del camino, no me arrepiento de nada y volvería a apostar mil veces más por nosotros", ha añadido, agradeciendo su compañía.

Respuesta de Andy McDougall a la carta publicada por Pelayo. INSTAGRAM

Y es que, como el mismo Pelayo ha comentado en su perfil, "la vida es imprevisible y eso es, a partes iguales, lo más bonito y lo más aterrador". Entre sus palabras, ha querido aclarar que todo lo que se refleja en Instagram es imparcial y que, como en muchos casos, su perfil tampoco muestra toda la realidad.

"Llevo días preguntándome qué ha fallado, qué hemos hecho mal o qué cambiaría", ha añadido, justificando que "Pelayo no es perfecto". Y, aunque no sea perfecto, ha querido recordar a Andy que se mantenga feliz, y el mismo Andy le ha remarcado que le cuesta imaginarse sin él y que volverán a ser felices. Puede que esta historia haya tocado fin, pero, como el mismo diseñador ha comentado: "Pelandy forever".