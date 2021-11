Pelayo Díaz, acusado de serle infiel a Andy McDougall

Hace unos días, Andy McDougall y Pelayo Díaz sorprendieron con la noticia de su ruptura tras tres años de matrimonio. Aunque desde el entorno de la pareja -y ellos mismo- aseguran que la ruptura es de manera amistosa, lo cierto es que en Socialité un testigo asegura haber visto al diseñador siéndole desleal a su pareja, por lo que en su separación podría haber influido algo más.

"Ha intentado ligar con otros chicos estando aún con Andy. Le vi en una discoteca dándolo todo, besándose a saco con otro chico sin cortarse un pelo", contó esta persona por teléfono en el programa de Nuria Marín.

Además, y siempre según su relato, desveló que Pelayo escribía a sus amigos a través de Instagram para tirarle los tejos e intentar quedar con ellos.

Asimismo, el programa sacó a la luz un supuesto perfil de Pelayo en una app para ligar, aunque también podría ser que Pelayo y Andy mantuvieran una relación abierta.

Por su parte, Pelayo, de momento, no ha querido entrar en desmentir o confirmar estos rumores y confesó estar "bien" y "tranquilo". "Se le ve triste", apuntó Nuria Marín tras ver las imágenes del diseñador.

El que sí se manifestó fue su ya exmarido, a través de las redes sociales. "Debo confesarles que no sé cómo empezar este post, que me cuesta demasiado, pero que también siento que les debo contar y responder a los cientos de preguntas que me llegan de ustedes con mucho cariño y preocupados preguntándome si estoy en crisis con Pelayo. Así como los hice parte de algo tan lindo como es estar enamorado, de nuestra historia de amor 'Pelandy' y muchas cosas bonitas que nos han pasado en los últimos años, hoy tengo que contarles que es verdad, con Pelayo hemos decidido no seguir juntos como pareja, pero que nos tenemos mucho cariño y respeto", apuntó hace unos días en Instagram.

"Que nos ha costado tomar la decisión, pero preferimos que esta historia de amor tenga un final feliz. 'Pelandy' es una palabra que lleva consigo miles de sentimientos y recuerdos bonitos que estarán siempre en mi corazón. Es nuestra historia de amor, que fue tan especial que puedo contarla con todos los detalles miles de veces y todas de ellas emocionarme como ahora que escribo esta carta. Sé que estarás en mi vida y que nuestro amor será diferente, pero eterno. Deseo fuertemente que seas muy feliz. Te quiero mucho y gracias por todo lo vivido, me llevo los mejores recuerdos. Amo a tu familia y la familia que formamos juntos 🐶 Te voy a extrañar demasiadito y espero poder llevar esto de la mejor manera", remató.