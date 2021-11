La sonada visita de Pitingo a 'MasterChef Celebrity 6', con trampas incluidas que le han costado 4.000 euros a Bustamante

MasterChef Celebrity 6 ya tiene a sus finalistas, y los eligió en un programa marcado por Dabiz Muñoz y DiverXO, una emotiva despedida y la visita de los amigos de los aspirantes. Pero, entre ellos, quien más destacó fue Pitingo, quien fue a visitar a su "primazo", como él lo llama, Bustamante.

Fue en la primera prueba cuando los 5 concursantes cocinaron un plato de casquería para que lo probaran a ciegas 15 invitados sorpresa, y estos no fueron otros que sus amigos. Entre ellos, hubo rostros conocidos como Berta Collado y Felisuco, amigos de Miki; Antonio Carmona, de Belén; o Gema Mengual y Pitingo, de Bustamante.

El plato que más gustó fue el amarillo, de Juanma Castaño, seguido del plato del triunfuito. Sin embargo, al ver cómo iban las votaciones, la mesa del cantante decidió tirar de picardía para favorecerle. "Ahora ya no podemos cambiar, ¿no?", preguntó la exnadadora. "Sí, cámbialo. Claro que sí", respondió tajante Pitingo.

Tras este cambio, la cata a ciegas terminó favoreciendo a Bustamante, que resultó ganador con tres votos contra dos. Por ello, el cántabro, ajeno a estas trampas, ganó 4.000 euros que donó a la ONG Pequeño Deseo.

Mira que humildad, mira que humildad, mira que humildad en la victoria #MCCelebrity pic.twitter.com/rTxwoK8Bej — MasterChef (@MasterChef_es) November 22, 2021

Pero, tras marcharse los invitados, el jurado deliberó e 'hizo justicia': "Han adivinado que el rosa era de Bustamante. Tenían puesto el amarillo. Lo han abierto y lo han cambiado". Acto seguido, la indiscutible victoria fue para quien se lo merecía originalmente, antes del cambio, Juanma Castaño.

"Pitingo no me lo creo yo, con lo honrado que es", se rio el triunfito al enterarse. "Es honrado y amigo tuyo", apostilló Pepe Rodríguez. "Qué vergüenza", espetó el aspirante. "¡Piti, me la has liado!".

Momentazo, los jueces descubren que Pitingo ha cambiado su voto y, por lo tanto, @juanmacastano se convierte en el verdadero ganador de la prueba https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/qIMgS0kefi — MasterChef (@MasterChef_es) November 22, 2021

Después, el invitado se lo confesó al concursante: "He visto tu cara y me he dado cuenta, porque te conozco hace muchos años, primazo. Y digo yo: 'Este es el de David'. Y he cambiado la tarjetita. Perdón, excusadme. Y yo pensando: 'Mira, gitano y tonto no se puede ser en la vida'. He cambiado la tarjeta, todos callados, y al final gitano y tonto".

Por tanto, Juanma Castaño consiguió ganar sus primeros 4.000 euros que donó a El sueño de Vicky, fundación que investiga sobre el cáncer infantil. Pero Bustamante no quiso que su gesto quedara ahí, ya que iba a dar el premio que finalmente no consiguió a su ONG: "¿Y ahora qué hago yo? Me comprometo aquí a dar 4.000 euros de mi bolsillo a Pequeño Deseo".

"¿Quieres que yo te ayude?", le preguntó Pitingo. "¿En serio? ¿Con cuánto?", le preguntó David. "50 euros te pongo yo", se rio el invitado. "Lo importante es participar".