Los programas de citas se reinventan: de trampillas por donde descartar candidatos a bailes sensuales

El amor es sin duda uno de los motores que mueven a la humanidad, un sentimiento universal que muchos buscan con ahínco. Y como es algo con lo que la mayoría parece sentirse identificado, los programas de citas o dating shows son un formato que lleva ya muchos años triunfando. Sin embargo, y como pasa siempre en televisión, llega un momento en el que necesitan una vuelta de tuerca.

De citas que comienzan con todo el mundo desnudo a personas que se casan sin conocerse, pasando por las citas a ciegas o las citas entre personas con discapacidad. Se ha hecho ya de todo en televisión dentro de este género, que no está ni mucho menos agotado. Al contrario, está en alza.

Según un estudio de Teleformat esa innovación pasa por mezclar géneros y eso es lo que se está haciendo en todo el mundo. Teleformat es una de las áreas de especialización de la prestigiosa consultora GECA, es un observatorio internacional de formatos emitidos en todo el mundo (más de 60 mercados de América, Europa, Asia y Oceanía) que proporciona a sus clientes una imagen global del mercado audiovisual mediante consultoría ad hoc, una base de datos con miles de formatos actualizados cada día, reportes de tendencias, audiencia y todos los conocimientos para la creación, distribución, adquisición y desarrollo de contenidos.

El estudio destaca algunos formatos que actualmente triunfan y que cuentan además ya con solera en la pequeña pantalla.

Naked Attraction. Este dating show o programa de citas empieza donde suelen acabar las citas si todo va bien: con los dos miembros de la pareja desnudos. En este programa de la televisión británica una persona acude al programa en busca de pareja y conoce a seis candidatos a los que va conociendo poco a poco, con la circunstancia de que estos están completamente desnudos.

Así, el participante va descubriendo poco a poco partes del cuerpo de sus pretendientes y va eliminando en diferentes fases hasta que cuando solo hay dos, él mismo se desnuda, para acabar por hacer una elección final.

El canal Discovery Channel ha encargado ya una adaptación de este formato del que se encargará Fremantle, productora responsable de programas como Mask Singer.

The Undateables. Es un programa de citas inclusivo e inspirador que tiene ya 11 temporadas en la televisión británica. En este espacio de Channel 4 personas que viven con condiciones difíciles o especiales y por las que consideran que es "imposible salir con alguien" prueban suerte en el amor. Así, un grupo de personas con diversas discapacidades físicas o mentales lucha por conseguir el sueño de tener pareja y enamorarse. En España, este reality, dos veces propuesto como mejor programa del año a los Premios BAFTA en Reino Unido, se emite en el canal DKISS bajo el título Una cita única.

Married at First Sight. (Matrimonio a primera vista). Este programa lleva emitiéndose desde 2014 de forma ininterrumpida y se adaptó en España por parte de Antena 3 bajo el título Casados a primera vista. En este espacio ocho personas conocen a su pareja en el momento justo de su boda, que formalizan antes de vivir una luna de miel tras la cual deben decidir si quieren seguir casados o divorciarse.

Un grupo formado por una psicóloga, una sexóloga y un psiquiatra es el que decide los emparejamientos, tratando de que los dos miembros de la pareja sean lo más compatible posible. La edición española y la internacional aún pueden verse en Atresplayer.

Si nos centramos en la producción patria tenemos pegando con fuerza el programa de Cuatro First Dates, que lleva desde 2016 celebrando citas a ciegas entre desconocidos, que acuden a cenar a su famoso restaurante y que al final de la velada deciden si tener o no una segunda cita. Hasta tal punto es exitoso el espacio que acaba de anunciarse la puesta en marcha de First Dates Lunch, la versión diurna de First Dates (que habitualmente se emite en el prime time de la cadena).

Pero lo que está pegando fuerte a nivel internacional es, como decimos, la mezcla de géneros y la innovación en el mismo. Como ejemplos, el estudio de Teleformat destaca algunos:

De Dating Quiz (Países Bajos, SBS 6). Este programa mezcla las citas a ciegas con un concurso de preguntas y respuestas. En este formato dos personas emparejadas por el programa compiten en un trivial sin verse en ningún momento, separados por un muro. Así se conocen, hablan, ven cuán inteligentes son, cómo responden a la presión… En cada programa se enfrentan tres parejas y la que gana el concurso llega a una difícil situación final: tras verse durante 30 segundos deben decidir si compiten juntos por un premio de 100.000 euros o si compiten uno contra el otro por un premio de 10.000 para el que gane.

Ready to Mingle (Listos para mezclarse. Reino Unido, ITV2). Este programa se estrenó en la televisión británica este mismo año y la búsqueda del amor se topa contra la búsqueda de dinero. Doce hombres se presentan como candidatos al amor de una mujer, solo que no todos los hombres son solteros. Entre los pretendientes hay hombres casados que si consiguen fingir que están solteros y son elegidos por la mujer, se llevan el premio en metálico. Si la mujer elige finalmente a un soltero, ella y el elegido comparten el premio de 50.000 libras (unos 60.000 euros).

Date or Drop (Alemania, RTL). En este espacio conocemos en cada episodio a un hombre y una mujer solteros, los llamados recolectores, tienen cuatro rondas de preguntas y respuestas para conocer a sus candidatos, pero deben de hacerlo de espaldas a estos. Los recolectores solo deciden en base a las respuestas y votan por sus preferidos. Si alguno de los solteros o solteras no les convencen, pueden hacerlos desaparecer dando a un botón que activa una trampilla por la que cae el soltero descartado. Pero la situación puede invertirse, pues el soltero elegido puede decidir si irse con el recolector o si hacerle desaparecer por otra trampilla y convertirse él en el nuevo recolector.

I Like the Way U Move (Me gusta cómo te mueves. Reino Unido, BBCThree.co.uk). En este formato se mezclan las citas con el baile. En este dating show bailarines profesionales y bailarines aficionados compiten para encontrar a su pareja perfecta tanto dentro como fuera de la pista de baile. Cinco bailarines profesionales entran a una casa y se relacionan con otros tantos novatos y durante de seis a ocho semanas les enseñan a bailar. Cada semana un jurado profesional decide qué parejas tienen más química y merecen permanecer en el programa. Así, cada vez que se empareja un profesional con un aficionado tienen 48 horas para ensayar y dominar una rutina de baile íntima con su pareja de baile y ver, de paso, si surge el amor.