Comiendo también se puede encontrar al amor de tu vida: Cuatro prepara 'First Dates Lunch', con Jesús Vázquez

En First Dates cada noche decenas de personas prueban suerte en el amor con las citas a ciegas que el programa de Cuatro organiza. El longevo programa tiene un éxito sostenido en el tiempo y por eso ahora Mediaset ha decidido abrir una franquicia de sobremesa de este formato.

Así, el equipo de First Dates ofrecerá a los solteros nuevas posibilidades de encontrar pareja en un ambiente más informal con First Dates Lunch, la primera versión diurna del exitoso dating show que llegará próximamente a Cuatro con Jesús Vázquez al frente.

El espacio, producido en colaboración con Warner Bros. ITVP España, se emitirá en la franja de sobremesa y contará con un nuevo equipo de camareros, un escenario más desenfadado y una propuesta gastronómica adaptada al horario diurno.

First Dates Lunch será la tercera versión del formato original que se lleva a cabo en nuestro país, tras First Dates, que conduce con éxito Carlos Sobera desde hace ya más de cinco años en prime time, y First Dates Crucero, cuya segunda temporada capitaneará también Jesús Vázquez.