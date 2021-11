La madre de Alejandro se rompe al hablar del acoso que recibe su hijo por su machismo en 'La isla de las tentaciones'

Telecinco emitió este lunes 22 de noviembre una nueva entrega de El debate de las tentaciones. Entre los asistentes estuvo Maribel, la madre de Alejandro Nieto. Su labor no era fácil después de los criticados comentarios machistas de su hijo.

Tanto es así, que la defensora de Nieto se vino abajo al hablar de ello en una de sus intervenciones en el programa. Para ella, la gente estaba siendo muy injusta con su hijo, que ante todo era "un caballero": "Lo están machacando mucho, muchísimo, es acoso y derribo. No es un perdedor, sino un luchador", añadió.

Rápidamente, Sandra Barneda acudió a consolar a la mujer, que se mostró muy afectada al narrar lo que estaba sufriendo al leer los comentarios de la audiencia en las redes sociales. Para intentar que Maribel relativizara lo que estaba ocurriendo, la presentadora dijo que, tanto en el programa como en las redes, había siempre una gran polaridad y que no había que darle importancia solo a lo malo.

"Sé que lo estás pasando muy mal, estamos todos sometidos a muchísima presión. Yo creo que cada uno tiene una personalidad, algunos son más impulsivos, como Alejandro, y a veces nos equivocamos. Te pido prudencia", añadió Barneda.

Más dura, Nagore Robles insistió en que las afirmaciones del joven en el programa no se deberían excusar. "Hablando él solo queda en ridículo, no hace falta que le digan nada en redes y que pueda ser torpe no quita que sean conductas erróneas", aseveró.

Por el contrario, la mayoría de colaboradores se afanaron e justificar dichos comentarios o quitarles gravedad: Kiko Matamoros dijo que había que tener en cuenta "sus limitaciones", pues era "el blanco más fácil de todas las ediciones"; Fani Carbajo opinó que al andaluz le perdían los nervios y que la situación se le estaba yendo de las manos y Lucía Sánchez añadió que le veía demasiado inocente.

Alberto, el padre y defensor de Tania, novia de Alejandro, añadió que le gustaría que el susodicho hablara de su hija como se merece. Y es que, la canaria ya llegó a plantearse su futuro matrimonio con el andaluz tras ver en la hoguera cómo su novio decidía vengarse de que ella recibiera un masaje en la hoguera.

Tampoco ayudó mucho que este hiciera comentarios como que en ese momento parecía "una pornografaica", "una morbosa" y "una viciosa" al poner la misma cara que ponía con él en la cama, algo que, además, creía que no debía ver toda España, sino solo él.

Esto se sumó a que, en una ocasión previa en la que Sandra Barneda les había enseñado a las novias imágenes de sus parejas, se viera a Alejandro diciendo que "nadie se follaría" a Tania como lo hacía él.