Risto Mejide se enfrenta en directo a un antivacunas: "Eres un irresponsable, me fascina que haya gente como tú"

Todo es mentira sigue luchando cada día contra los negacionistas. Risto ya ha tenido varios enfrentamientos sonados con antivacunas y en hoy añadimos un nuevo capítulo. El programa ha invitado al directo a Benjamín Palacio, un informático que se niega a vacunarse de la Covid, y ha tratado de explicar al presentador sus motivos.

"No sabemos nada de la vacuna a día de hoy. No me da confianza. Yo soy informático, y cuando quiero hacer una actualización del sistema, tengo que hacer mucha preparación. Si así lo tengo que hacer con un sistema, imagínate con mi cuerpo. Mi cuerpo, mi decisión. Lo veo como prudencia", ha explicado el joven que se niega a vacunarse ante la estupefacción de Risto Mejide.

El programa ha decidido contactar con el experto Joan Carles March para tratar de rebatir al joven antivacunas, sobre todo después de haber afirmado que "ni mis padres ni mi abuela se han vacunado. Mi madre trabaja con gente mayor y no se ha vacunado pero cumple todas las medidas de seguridad". Ante esa información, Risto ha acabado por explotar. "¿Dónde está mi derecho a que gente no vacunada como tú no me infecte a mí?. Me fascina que haya gente como tú. Eres un irresponsable y un egoísta".

Pese a los datos del experto Joan Carles March, insistiendo en que "los vacunados contagiamos mucho menos. Al menos, tiene 7 veces más riesgo de ingresar en una UCI una persona no vacunada", el antivacunas seguía sin dar su brazo a torcer. Solo él y Risto han podido acercar posturas cuando ha entrado en directo Elena Lis, la hermana de un negacionista fallecido, Jorge Lis, que se dio cuenta muy tarde de la necesidad de las vacunas.

"Mi hermano era como tú. No se quiso vacunar. Él siempre iba con muchísimo cuidado. Pensaba que a él no le iba a pasar. Se contagió una tía nuestra con 80 años, vacunada, y está bien. Y él, cuando ya era tarde, se arrepintió" ha confesado Elena visiblemente emocionada.