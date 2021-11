La foto inédita de Toñi Moreno y Dolores Vázquez juntas antes de grabar el documental: "Espero que no se enfaden"

Telecinco emitió este domingo el documental Dolores. La verdad sobre el caso Wanninkhof, estrenado en la plataforma HBO hace unas semanas y mostrado ahora en abierto en la televisión convencional.

Con la participación de periodistas, expertos y rostros reconocidos de la pequeña pantalla, uno de los más sonados es el de Toñi Moreno, que en su día cubrió el caso cuando apenas empezaba en esto de la información y que ahora forma parte de la producción del documental.

Ella fue, entre otras, la que animó en más de una ocasión a Dolores para que saliera públicamente a dar la cara y unas explicaciones que, en su momento, se antojaban vitales para demostrar su verdad y su inocencia.

Fruto de esa relación nació una amistad que, años después, las ha llevado a colaborar en la grabación del documental.

Tras la emisión en abierto, la periodista andaluza ha querido compartir una imagen inédita junto a Dolores que desvela muchos detalles, como, por ejemplo, el estado anímico de la protagonista.

"Espero que no se enfaden porque publico esta foto. Es parte de nuestro álbum privado, pero tiene mucho significado para mí", desvela Toñi, que en la foto se muestra junto a Dolores antes de que empezase la grabación de todo.

"Loli acababa de llegar a Madrid y la directora y la subdirectora la recibieron y nos fuimos a cenar. Queríamos que se relajara y confiara en nosotras. Para Loli era un esfuerzo superar la fobia a los medios de comunicación. Ya le veis el rostro. No estaba relajada. Pero acabó confiando y fue muy generosa en su testimonio", relata Moreno.

El documental trata sobre la desaparición y asesinato de la joven Rocío Wanninhkof en 1999 en La Cala de Mijas (Málaga). En el año 2000, Dolores Vázquez, expareja de Alicia Hornos, madre de la víctima, fue detenida.

Fue declarada culpable, encarcelada y pasó 519 días en prisión, a lo que hay que sumar el juicio paralelo al que fue sometida por la televisión y la sociedad, que la pintó como una fría asesina, unas acusaciones trufadas de cierto grado de lesbofobia.

Tras demostrarse que no tuvo que ver con la muerte de la joven, por la que fue condenado el súbdito británico Tony Alexander King, fue excarcelada y emigró a Reino Unido, donde se crio de niña y donde ha vivido desde entonces.

Con la emisión de este documental, Dolores Vázquez rompe un silencio de 22 años. "Yo siempre he creído en la justicia, pero ese día dejé de creer. La prensa vendió una imagen de mí que no era yo. Sin conocerme, me han hecho un juicio paralelo", dice en el documental.

"Si estás allí es porque eres culpable. Era como si lo dieran por hecho, que era yo y ya, no había nada más. Yo no tenía ni voz, ni palabra. He perdido mucho. Lo he perdido todo", confiesa Dolores Vázquez ante las cámaras.