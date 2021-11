Dolores Vázquez llegó a plantearse que había asesinado a Rocío Wanninkhof y se le había borrado de la memoria

Telecinco emite este domingo un episodio del documental Dolores. La verdad sobre el caso Wanninkhof, estrenado en la plataforma HBO hace unas semanas y mostrado ahora en abierto en la televisión convencional.

El documental trata sobre la desaparición y asesinato de la joven Rocío Wanninhkof en 1999 en La Cala de Mijas (Málaga). En el año 2000, Dolores Vázquez, expareja de Alicia Hornos, madre de la víctima, fue detenida.

Fue declarada culpable, encarcelada y pasó 519 días en prisión, a lo que hay que sumar el juicio paralelo al que fue sometida por la televisión y la sociedad, que la pintó como una fría asesina, unas acusaciones trufadas de cierto grado de lesbofobia.

Tras demostrarse que no tuvo que ver con la muerte de la joven, por la que fue condenado el súbdito británico Tony Alexander King, fue excarcelada y emigró a Reino Unido, donde se crio de niña y donde ha vivido desde entonces.

Con la emisión de este documental, Dolores Vázquez rompe un silencio de 22 años. "Yo siempre he creído en la justicia, pero ese día dejé de creer. La prensa vendió una imagen de mí que no era yo. Sin conocerme, me han hecho un juicio paralelo", dice en el documental.

"Si estás allí es porque eres culpable. Era como si lo dieran por hecho, que era yo y ya, no había nada más. Yo no tenía ni voz, ni palabra. He perdido mucho. Lo he perdido todo", confiesa Dolores Vázquez ante las cámaras.

"Que no vuelva a ocurrir"

Preguntada por qué ahora se atreve a hablar, Vázquez dice: "Porque me siento más fuerte mentalmente, y para que la gente sepa más del caso... y no vuelva a ocurrir".

El calvario de Dolores Vázquez siguió en prisión, donde las presas amenazaban e insultaban a la falsamente acusada mujer. Llegó hasta tal punto el maltrato que llegó a plantearse que en efecto, sí había cometido el asesinato y que de alguna manera lo había borrado de su memoria: "Eso es lo que me decían en los interrogatorios".

En el documental, Vázquez revela que en 2007, tras la muerte de su madre, emigró a Inglaterra, donde se crió de niña: "Nunca me he sentido libre, excepto el tiempo que he estado en Inglaterra, porque era yo, porque allí nadie me conocía nadie por la calle".

"No fue solamente la condena y la prisión, fue después al salir y seguir luchando para salir adelante, que fue muy difícil. Habrán pasado 20 años, pero para mí siempre fue ayer", sentencia Vázquez en el documental.

Alicia Hornos y su relación

También interviene Alicia Hornos, la madre de Rocío Wanninkhof. La mujer explica cómo se enamoró de Dolores Vázquez: "Yo noto que me estoy enamorando de ella porque siento muchas cosas en el estómago". En cambio, Dolores es más reservada: "Por mi parte no hubo un enamoramiento, fue más bien por su parte".

La manera de vivir la relación ambas fue muy diferente. A pesar de lo que pudiera parecer, Alicia era más abierta y Dolores lo llevaba más discretamente. "Yo a mis padres les hablé muy claro de lo que me pasaba y mis padres lo entendieron perfectamente. Somos siete hermanos y sus parejas y un montón de sobrinos y todos sabían que teníamos una relación, por mi parte, no por su parte", dice Alicia.

En cambio, Dolores afirma: "Era una relación un poco extraña. Para mí. Yo recuerdo que me molestó mucho cuando me dijo que se lo había dicho a toda su familia". La relación empezó a enrarecerse cuando se fue a vivir con ellas la madre de Dolores.

Según Alicia, "la madre empieza a meter mucha cizaña con ella". "A veces comiendo ella tira la mesa, se la tira a la madre encima. En otro episodio la tira al suelo y la arrastra de los pelos porque la madre me insulta a mí", asegura la madre de Rocío.

Dolores desmiente en el documental todo eso: "Si Alicia dice que le tira de los pelos, no tiene perdón de dios. Yo le hubiese pegado a Alicia si veo que toca a mi madre. Mi madre es sagrada, a mi madre no me la toques".