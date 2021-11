Antonio David desvela una acertada predicción que le confesó Mila Ximénez: "Era lista y sabía lo que iba a ocurrir"

En su paso por GH VIP, la fallecida periodista Mila Ximénez y Antonio David Flores hicieron buenas migas y, de hecho, el extertuliano ya ha revelado otras veces algunas confesiones que le hizo. Sin embargo, en esta ocasión ha compartido una predicción que hizo la tertuliana y que se hizo realidad.

El exmarido de Rocío Carrasco ha hablado en un vídeo en su canal de Youtube de su relación con Ximénez: "Una de las personas que más me ayudó a pasar los días y las semanas en Gran Hermano fue Mila porque ella era mi bastón de apoyo".

Después de este emotivo mensaje ha revelado que fue la periodista quien predijo uno de los momentos más importantes de su carrera: "Casi al final del concurso me dijo que estaba convencida de que iba a trabajar de nuevo en Telecinco y que Sálvame me iba a fichar... Yo me reía y le dije que eso no iba a ocurrir porque ellos tienen una relación con Rocío Carrasco muy cercana y son muy amigos suyos".

Al final la colaboradora tenía razón y el malagueño empezó a trabajar con el programa, donde estuvo hasta que prescindieron de sus servicios después de la emisión de la entrevista documental de Rocío Carraco en la que le acusaba de haberla maltratado.

"Mila era tan lista y tan grande que sabía que iba a ocurrir, y así fue", concluía el ex guardia civil recordando a su amiga.

También ha contado cómo fue el comienzo de su colaboración con el formato presentado por Jorge Javier Vázquez: "Cuando salí de la casa, a la semana después me llama mi representante y me dice que quieren que trabaje para Sálvame. Negociamos el contrato, en el que no se ponen muchas pegas, y el día 8 de diciembre de 2019 me hicieron un recibimiento por la puerta grande. Todo eran vítores, aplausos y felicitaciones".