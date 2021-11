Tras un fin de semana movidito, presentando Sálvame el viernes, acudiendo al cumpleaños de Belén Esteban por la noche y viajando el domingo a Sevilla para apoyar la cena benéfica de Escuela Cultura de Paz, Carlota Corredera ha recibido este lunes el premio Paloma de Plata en el Parlamento andaluz por transmitir valores de igualdad a la juventud.

La periodista ha atendido a la prensa en la entrega del premio, y no ha dudado en hablar de su amiga Rocío Carrasco y la segunda parte de su docuserie: "Estoy igual de impaciente que está todo el mundo [...] Yo estoy deseando verlo, deseando escuchar a Rocío y ojalá empiece lo antes posible".

Aunque aún no se ha emitido, ya está generando reacciones en familiares como Gloria Camila. "Ellos han vivido el matrimonio de Ortega y Rocío y han convivido con la pareja [...] Entiendo que lo que hay son muchos nervios y eso descubre que tienen miedo de lo que se pueda contar", ha sostenido con los reporteros de Europa Press.

Pero Carlota Corredera también ha opinado sobre el último movimiento de Antonio David, en concreto, sobre la concentración el pasado fin de semana de la llamada 'Marea azul' que apoya a la familia Flores.

"Sé que había una convocatoria, no he estado muy al tanto con el tema de viajar aquí, pero creo que la gente tiene todo el derecho del mundo a concentrarse y apoyar lo que crean oportuno", ha declarado la gallega. "Creo que se habla de acoso mediático, pero me gustaría saber si la gente que salió ayer a la calle también hubiesen salido, o por qué no salieron, cuando se acosó a Rocío mediáticamente".

"Me llama la atención. Cada uno tiene que estar en la parte de la historia que considere", ha sostenido. "Yo como dijo María Patiño, sé que estoy en el lugar correcto de la historia".