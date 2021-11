El próximo 5 de abril Santiago Posteguillo publicará Roma soy yo en Ediciones B, primera entrega de un gran relato sobre la vida de Julio César, según ha comunicado este viernes esta editoriala 20minutos. Se trata de su proyecto literario "más ambicioso" según las palabras de este escritor al que su nuevo sello califica como "indiscutiblemente el autor más importante de novela histórica en lengua española, con 4.000.000 de ejemplares vendidos".

Centrada en la juventud del personaje, Roma soy yo parte de un episodio muy poco conocido: el momento en el que Julio César se da a conocer al pueblo romano como abogado en un juicio de enorme trascendencia política contra el poderoso y corrupto senador Dolabela.

La novela también retratará la infancia y sus años de formación, así como en su primera victoria militar, para guiar al lector hasta "un final lleno de emoción y épica en el que, tras esos primeros años en los que se va dibujando la figura de un extraordinario estratega, surge el gran personaje histórico: el primer César". La novela se publicará simultáneamente en todos los territorios de habla hispana y también en catalán. Se lanzará además en formato ebook y en audiolibro.

Su vida, su leyenda, su mito es demasiado grande para atreverse a escribirlo sin sentirse uno antes adecuadamente equipado

"Sé que muchos me preguntarán por qué no he escrito antes sobre Julio César", explica el autor en el comunicado. "La respuesta es sencilla: tal y como yo entiendo la narrativa histórica, un neófito, un no experto en la materia, no puede levantarse un día y escribir sobre este personaje como si estuviera escribiendo cualquier otra novela. Julio César, simplemente, no funciona así" asegura y explica: "Su vida, su leyenda, su mito es demasiado grande para atreverse a escribirlo sin sentirse uno antes adecuadamente equipado", asegura.

"El propio William Shakespeare escribió algunas de sus grandes obras antes de atreverse con él. Yo siempre he querido escribir sobre César, pero sentía que debía merecer escribir sobre él. Sólo después de Escipión, Trajano y Julia, de dos trilogías y una bilogía, sólo después de más de 7.000 páginas escritas sobre la antigua Roma, sólo después de sentir que empiezo a tener una comprensión global del mundo romano, sólo entonces es cuando me he sentido con la capacidad suficiente para acometer el que, sin duda, será mi mayor desafío literario", detalla el escritor.

Inicio de una serie de novelas

Roma soy yo no es solo una novela sino el punto de partida de una serie, ya que, en palabras del autor "narrar a César completo, sin que se revuelvan los dioses romanos contra mí en sus templos, no se puede hacer en una, dos ni tres novelas. El desafío literario ha empezado. Como diría alguien que yo me sé, alea iacta est , la suerte está echada. César es mi particular cruce del Rubicón. No hay vuelta atrás".

En los siguientes libros, el autor abordará episodios clave en la vida de Julio César, desde la Guerra de las Galias hasta su historia de amor con Cleopatra.

Posteguillo, filólogo, lingüista y actual profesor de la Universidad Jaume I de Castellón, regresa de este modo a Ediciones B, el sello donde publicó su primera trilogía sobre Escipión con la que descolló en el mundo editorial. Posteriormente publicó una trilogía sobre Trajano en Planeta y en 2018 ganó el premio de ese gran grupo editorial con Yo, Julia. Tras esa obra publicó su continuación en ese sello, Y Julia retó a los Dioses.

Algunos medios habían relacionado este retorno con el reciente fichaje de Carmen Mola por Planeta, a través de su último premio. Algo que rechazan desde el nuevo sello de Posteguillo, que desligan esta negociación de eso, y por el propio autor que, en alguna ocasión, ha declarado que "él siempre ha sido un autor de Ediciones B". Hay que recordar que en un 2018, apenas unas semanas antes de que recibiera el Planeta el autor, Ediciones B lanzó el audiolibro y una nueva edición de su trilogía sobre Trajano con un acto con Carlos García Gual en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

En este mismo mes de noviembre, Posteguillo acaba de estrenar una docuserie en Movistar sobre las mujeres de la antigua Roma titulada El corazón del imperio.