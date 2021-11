Amaia Salamanca cuenta la historia de superación de su madre, de la que se siente muy orgullosa

La actriz Amaia Salamanca ha hablado de su madre Rosana, que es su gran inspiración, y de cómo tuvo que reinventarse y lanzarse a emprender. Además, ha compartido su felicidad por los recientes éxitos laborales de su pareja, Rosauro Varo.

Corría el año 1985 cuando la madre de la intérprete, embarazada de ella, fue despedida de su trabajo en una óptica. De pronto se encontró sin trabajo con un hijo y otro en camino. En esa difícil situación tomó la decisión de emprender y, junto con una amiga, abrió su propia óptica.

Durante décadas, Rosana logró que el negocio funcionara y se expandiera, aunque también acusaron momentos difíciles. De hecho, la propia artista trabajó en la tienda como cartera comercial.

Rosauro Varo, pareja de Amaia Salamanca y padre de sus tres hijos, también es empresario y ha logrado numerosos éxitos profesionales: "Yo siempre me he sentido superorgullosa de él y que en su profesión vaya adquiriendo cada vez más cargos importantes. Me gusta, porque él está contento. Él es una persona muy trabajadora y me siento feliz de que todo vaya bien".