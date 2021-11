Una espectadora de 'La Resistencia' hace espoiler de 'La casa de papel': "¿Pero cómo haces eso?"

La Resistencia recibió este miércoles la visita de Hovik Keuchkerian y Pedro Alonso, Bogotá y Berlín en La casa de papel. Ambos actores visitaron el programa de Movistar para presentar los últimos 5 capítulos de la serie de Netflix, que se estrenan el 3 de diciembre.

Tras la entrevista, Broncano le cedió el turno a los espectadores que estaban en el patio de butacas del teatro Príncipe Gran Vía para que preguntaran a sus invitados las dudas y curiosidades de la exitosa ficción.

Espoiler de la serie a partir de aquí

Espectadora -Sara-, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Pero a Sara, una joven del público, se le escapó un espoiler en medio de la pregunta que le realizó a Alonso: "Tu personaje se muere...", comenzó a preguntar antes de que el presentador la cortara: "¿Qué dices? Que la iba a empezar a ver hoy".

"¿Cómo haces eso?", exclamó Keuchkerian, mientras que su compañero añadió: "¿Cómo se te ocurre? Que Broncano no la ha visto", mientras todos se llevaban las manos a la cabeza.

El actor afirmó: "¿Cómo puedes ser tan inconsciente? Qué irresponsable Sara, por favor", mientras que el presentador daba vueltas señalando que ya no iba a ver La casa de papel. La joven se disculpó, pero insistió para que Alonso respondiera.

Pedro Alonso y Hovik Keuchkerian, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

"¿Estás contando tu vida pasada?", insistió Sara, pero Keuchkerian seguía sin creerse que la espectadora tuviera esa duda: "Pero... ¿Tú que serie has visto?". Alonso le contestó: "Si yo estoy muerto, sin embargo, sigo saliendo... ya está respondida la pregunta".

"Eso sí, yo a veces dudo porque hay mucha gente que me pregunta si estoy muerto o no y he llegado a un momento que tampoco lo tengo claro. Así llevo cuatro años, imagínate cómo va la movida. Lo llevo mal", concluyó el actor.