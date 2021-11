La UV i l'AVL inicien l'Any Joan Fuster amb una conferència del professor Joan F. Mira a La Nau

Segons han informat ambdues institucions, el cicle de conferències 'Els Dijous a la Nau', amb 12 xarrades, estarà dedicat al professor, escriptor i intel·lectual valencià Joan Fuster i Ortells (Sueca 1922-1992) i serà el "punt de partida" de la seua declaració com 'Escriptor de l'Any', que coincidirà amb el centenari del seu naixement.

L'acte, amb entrada gratuïta, tindrà lloc en el Paranimf, a les 19.00 hores i estarà presidit per la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre i el president de l'AVL, Ramon Ferrer.

Joan Francesc Mira destacarà la figura d'Escriptor de l'Any 2022 com un "autèntic referent" de la societat civil. "Joan Fuster, fins i tot forma part ja de la nostra història intel·lectual, lingüística, cultural i social com a despertador de llargues somnolències, i invalidador de tòpics tan perillosos com a estèrils i de poc fonament".

Fuster, assegura el professor Mira, passarà a la història dels valencians "com l'impulsor i l'animador de la reflexió i l'acció d'unes generacions, a partir dels primers anys 60, que han resultat crucials i decisives des de l'àmbit acadèmic fins al polític". Amb ell, conclou Mira, "comença una època nova" i hi ha "un abans i un després" de Fuster.

El cicle serà la primera de les activitats contemplades dins de l'Any Fuster, una programació que l'AVL, amb altres institucions i entitats, com per exemple la UV, prepara amb l'objectiu de transmetre a l'actual societat valenciana "la transcendència i significat de la figura de l'escriptor de Sueca, considerat un dels grans homes de les nostres lletres".