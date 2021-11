Ayuso pedirá a las empresas que realicen test a sus trabajadores de cara a las comidas y cenas de Navidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que va a "pedir que las empresas hagan test a su personal antes de las comidas y cenas de Navidad". La medida la ha anunciado en una entrevista en el programa Espejo Público (Antena 3).

Según Ayuso, el objetivo es evitar que "alguien que esté contagiando esté en reuniones con los demás" y que de esta manera se pueda frenar la sexta ola de la pandemia.

Además de solicitar a las empresas que realicen test de antígenos a sus trabajadores, la presidenta quiere organizar "cribados masivos" para que "antes de las reuniones familiares, sobre todo cuando hay mayores en las mismas, sepamos que estamos protegidos".

Descarta el pasaporte Covid

Sobre la implantación del pasaporte Covid, la presidenta lo descarta por el momento, a pesar de que fue una de las primeras líderes autonómicas en proponerlo hace unos meses. "No se trata tanto de que ahora mismo un camarero o el propietario de un restaurante se conviertan en una autoridad sanitaria con un sistema que, yo lo he visto en otros países, al final la gente fotocopia el carnet y luego tanta seguridad no da. Lo importante es que la gente esté vacunada o testada", ha señalado.

Además, Ayuso ha advertido de que ocho de cada 10 contagiados que se producen actualmente en la Comunidad de Madrid no están inmunizados frente al coronavirus.