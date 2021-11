València realitzarà un nou cens de persones sense llar per a actualitzar les dades després de la pandèmia

Un grup de voluntariat tornarà a recórrer els carrers de València el pròxim 15 de desembre per a realitzar un nou cens de persones sense llar i actualitzar les dades arreplegades en 2019, quan es va dur a terme per primera vegada aquesta iniciativa que va permetre conéixer la situació real del problema i assenyalar les línies estratègiques d'acció per a les entitats socials i administracions públiques.