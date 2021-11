Leer es un placer que nos transporta a mundos a los que quizá no lleguemos nunca, nos hace soñar, nos educa, instruye y mil y una razón más para adentrarnos en este mundo. El escritor español Miguel de Unamuno dijo: “Cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee” y razón no le faltaba. Por eso, la lectura se ha ido adaptando a los nuevos tiempos para no perder nunca este proceso de comprensión y de almacenamiento de ideas tan bonito y tan longevo.

En los tiempos que vivimos, los libros de tapa dura y letra pequeña son casi un recuerdo, aunque sigan existiendo aquella personas que se niegan a abandonar el olor a libro nuevo y los marca páginas, por ejemplo. Pero, lo cierto es que cada vez más gente lee en gadgets como los Kindle. El dispositivo más utilizado para leer libros digitales es este y las ventajas para elegirlo son infinitas: ocupan poco espacio y son ligeros, en su memoria se almacenan miles de libros sin que la capacidad de almacenamiento sea un problema, cuentan con características adicionales como un diccionario y, ahora, se han añadido miles de razones más como el que sean resistentes al agua o no refleje la luz solar.

Solo hay que ver el último rebajado en Amazon, gracias al (pre)Black Friday. Se trata del Kindle Paperwhite, el más liguero y pequeño hasta la fecha y con características como su impermeabilidad que lo hacen irresistible. Este dispositivo está disponible con 32 gigas, por lo que tendrás que introducir a muchos escritores y escritoras para llenarlo. Es difícil resistirse a pasarse al lado de Kindle porque este resistente al agua y con una carga que dura ¡semanas!, nunca había estado tan rebajado. Ahora, ahorrarás 90 euros, gracias al 40% de descuento.

El Kindle Paperwhite, el más liguero y pequeño hasta la fecha. Amazon

Kindle Unlimited en Amazon

Si no puedes dejar escapar el ofertón por menos de 140 euros del Kindle Paperwhite para devorar libros, es hora de combinarlo con el servicio de lectura de Amazon: Kindle Unlimited. Más de un millón de eBooks a tu alcance para leer cuándo y dónde quieras con la aplicación gratuita de Kindle. Tienes 30 días para probar gratis este servicio y, cuando te enganches (porque lo harás), tienes otros tres meses por menos de 10 euros. Al leer algo así, ¿no te planteas que todos los regalos no tienen por qué ser materiales?

El servicio de lectura de Amazon posee libros ilimitados. Amazon

Descubre todas las ofertas del Black Friday en 20deCompras.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.