El polémico vídeo de Jorge Javier Vázquez en una discoteca tras cancelar su última función por enfermedad

Jorge Javier Vázquez se ha visto obligado a suspender, "por motivos de salud", la actuación de la obra de teatro que protagoniza, Desmontando a Séneca, y que estaba prevista para este domingo en el Teatro Guerra de Lorca.

Según informó el Ayuntamiento de la localidad murciana en un comunicado, lamentaban "tener que comunicar la suspensión de la actuación del presentador de televisión Jorge Javier Vázquez por motivos de salud".

Tras varios rumores, fue el propio presentador catalán el que salió al paso, zanjando el asunto con tanta rapidez como claridad: "Que no cunda el pánico. Laringitis aguda, diez días fuera de servicio". Un contratiempo que su garganta sufría y del que ya daba señales en programas anteriores como en Sálvame.

Sin embargo, en las últimas horas su nombre retumbaba con fuerza en las redes sociales tras salir a la luz algunos vídeos protagonizados por él durante el fin de semana en una conocida discoteca madrileña.

🔴 Jorge Javier Vázquez ha suspendido por motivos de salud, su función de #DesmontandoASeneca esta tarde en Lorca.



📸 Hay imágenes que están por redes donde se le ve anoche en el Teatro Barceló dándolo todo con su amigo.



Seguiré informando en cuanto sepa a que se debe... pic.twitter.com/5SlNvWSmCQ — Alex Fernández (@alexfdz24) November 14, 2021

Según recoge Semana por varios testigos, "Bailó, cantó y disfrutó de la fiesta como todos los que estábamos allí".

La polémica está servida, por lo que Vázquez ha tenido que dar una explicación y ha elegido este mismo medio para hacerlo. "Era una cosa de tarde. Salí a comer, entré a las 18.00 y salí a las 21.00. Únicamente estuve tres horas y me fui a mi casa. A las 22.00 ya estaba en la cama. Los vídeos pueden ser muy llamativos, pero cuando los pones en contexto no tienen nada que ver con lo que se puede llegar a pensar", se defiende.

Sobre la pregunta de que se le escucha cantando en los vídeos, él contesta: "Bueno cantando… hijo, cantando… Vida normal me vais a ver hacer. Ahora lo que tengo que hacer es esperar, pero no me voy a quedar en casa. En principio me reincorporo la semana que viene, pero todo depende de mi evolución. Nada está claro ahora mismo".