Daniel Brühl, en 'El hormiguero': "Para los alemanes, España solo es Rioja y jamón"

El actor hispano-alemán Daniel Brühl visitó por primera vez este martes El hormiguero y lo hizo para presentar su nueva película La puerta de al lado -se estrena en cines el próximo 19 de noviembre-, filme que protagoniza y que se trata también de su debut como director de un largometraje

El público ha podido verle en películas como Rush junto Chris Hemsworth; en Capitán América: Civil War interpretando al villano Helmut Zemo, o series como El Alienista o Falcon y el Soldado de Invierno de Marvel Studios.

"La película empieza como una comedia ligera y se convierte en un trhiller. También aparecen las diferencias que hoy aún existen entre las dos Alemanias", comentó Brühl.

"El personaje se parece mucho a ti...", señaló Pablo Motos. El invitado le respondió que “obviamente juego con mi persona, con mis experiencias. Necesitaba un personaje con éxito y pensé en un arquitecto, pero al final creí que era mi primera película y lo mejor era saber de lo que hablaba, además el mundo del actor era más interesante".

Brühl, de padres catalanes, criado entre Berlín y Colonia, actualmente reside en Palma de Mallorca: "Siempre soy el de fuera, me siento europeo porque no soy de ninguna parte", admitió.

Motos destacó que el actor tiene un bar de tapas en la capital germana: "Ofrecemos al público alemán algo diferente porque para ellos, España solo es Rioja y jamón, pero nosotros cambiamos la carta cada dos semanas y así hacemos un viaje por todas las provincias", explicó el hispano-alemán.

Gran aficionado al fútbol y al Barça

El presentador no dejó pasar la oportunidad de hablar una de las grandes pasiones del actor, el fútbol. Como gran aficionado al Barcelona, el valenciano quiso saber cómo veía a su equipo esta temporada.

"La cosa está complicada, pero vamos a volver", respondió. Eso sí, "casi no vengo porque Xavi -Hérnandez, el entrenador del Barça- me dijo que no lo hiciera", bromeó Brühl relacionando su visita con la cancelación de la de Piqué al programa de Antena 3.