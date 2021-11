Quién es Daniel Brühl, el actor de Marvel que estrena la película 'La puerta de al lado'

Daniel Brühl es un conocido actor de 43 años con doble nacionalidad, alemana y española, con una larga carrera profesional que le ha llevado a interpretar papeles tanto en la pequeña como en la gran pantalla.

Desde finales de los años 90 y hasta la actualidad, el actor ha interpretado diferentes largometrajes, destacando su participación en la película Capitán América: Civil War, donde encarnó a Helmut Zemo.

En la pequeña pantalla, destacan algunos de los personajes a los que ha puesto rostro y voz, en series como The Alienist y The Falcon and The Winter Soldier de Marvel Studios, interpretando al Dr. Laszlo Kreizler y a Helmut Zemo, respectivamente.

Recientemente, el actor pasa a la silla de la dirección, debutando como tal en la nueva película La puerta de al lado (Next Door), que se estrena el próximo 19 de noviembre en cines y donde, además de director, Brühl es el protagonista de la historia.