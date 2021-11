Aragonès y Giró se reunirán con la CUP para pedir que rectifiquen su enmienda a los Presupuestos

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, se reunirán este martes por la tarde con representantes de la CUP, para pedir que "rectifiquen" la decisión de presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos catalanes para 2022.

Así lo ha explicado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, después de que las bases de la CUP hayan decidido presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos, pero seguir negociando "para generar las condiciones que permitan seguir avanzando" para lograr "un giro a la izquierda y la autodeterminación".

El Govern, ha dicho Plaja, "respeta" la consulta interna de la CUP, pero "lamenta la decisión" adoptada por la militancia contra unos presupuestos "expansivos, transformadores, que llevan el sello" de los anticapitalistas, fruto de las "muchas reuniones" mantenidas con ellos para discutir el detalle de las cuentas.

Pese a todo, según Plaja, "aún hay tiempo" para que "rectifiquen" y no presenten la enmienda a la totalidad, porque "no se entendería que la CUP no permitiese tramitar unos presupuestos que llevan su sello".

Un veto de la CUP a los presupuestos, ha advertido, pondría "en peligro la mayoría del 52%" de votos independentistas en las últimas elecciones al Parlament y que fue la mayoría que votó la investidura de Pere Aragonès: "Sería un error romper este entendimiento".

Reunión de urgencia de ERC y JxCat

Después de que la CUP haya anunciado oficialmente a las 12.00 horas los resultados de su consulta a la militancia, Aragonès, Giró y el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, se han reunido con dirigentes de ERC y JxCat para analizar la situación.

"Cataluña tendrá presupuestos y aún hay tiempo de que sea con la CUP"

Por la tarde, Aragonès y Giró se reunirán con dirigentes de la CUP para "conocer de primera mano sus argumentos" y explorar el margen de negociación que se abre a partir de ahora.

Plaja ha insistido en que el Govern "quiere aprobar los presupuestos con la CUP", aunque no ha querido avanzar si habrá negociaciones con el PSC o los comunes si los anticapitalistas no rectifican.

"Cataluña tendrá presupuestos y aún hay tiempo de que sea con la CUP", ha dicho Plaja, moviéndose en la ambigüedad y dejando abierta la puerta a posibles alternativas para que, sea como sea, puedan reunirse los votos necesarios para que las cuentas sean aprobadas.

La voluntad del Govern es "cumplir el calendario" previsto para poder "tener presupuestos a principios de año", ha señalado Plaja, que se ha mostrado convencida de que "todos aquellos que quieren transformar el país no bloquearán" las cuentas del Govern.

El próximo lunes 22 de noviembre, a las 10.30 horas, finaliza el plazo para presentar enmienda a la totalidad a los presupuestos, antes de que ese día el pleno del Parlament celebre el debate de totalidad de las cuentas y vote las enmiendas de retorno.

Por su parte, el conseller Giró iniciará el próximo jueves una ronda de visitas por el territorio, empezando por Lleida y siguiendo el viernes por Puigcerdà y Manresa, para explicar los presupuestos.

Después de que JxCat traspasara ayer a Aragonès la responsabilidad de tener presupuestos, Plaja ha asegurado que el president "se ha reunido y ha negociado" con la CUP para alcanzar un acuerdo, el pasado jueves "lideró un encuentro" en este sentido y seguirá haciéndolo "las veces que sea necesario".