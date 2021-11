El pasado jueves, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ponía sobre la mesa durante la primera reunión de la mesa de trabajo sobre ocio nocturno que reunió a 60 entidades y representantes políticos, policiales, vecinales y del sector de la restauración y del ocio nocturno, una figura que ya trabaja como mediador de conflictos entre residentes y empresarios y clientes de la noche en capitales como Londres, Nueva York, Tokio, Sidney, Ámsterdam, Berlín o Washington.

Se trata del alcalde de noche o night major en inglés, un cargo que ayuda a desarrollar y a representar la vida nocturna de la ciudad intermediando entre empresarios de bares, discotecas y restaurantes, vecinos y clientes, y que se empleó por primera vez en la ciudad holandesa de Rotterdam, a la que siguió poco después Ámsterdam.

Su función es también la de empatizar con los jóvenes y evitar que estos molesten a los vecinos celebrando, por ejemplo, los botellones masivos que han alterado el descanso de muchos vecinos el pasado verano en puntos de Barcelona como las playas o los barrios históricos del Gòtic o el Born.

El alcalde de noche de Ámsterdam: "La noche no tenía voz en la ciudad"

El modelo holandés se replicó rápidamente por otras grandes capitales mundiales. Ramon de Lima es el actual alcalde de noche de Ámsterdam. Este productor y periodista musical, explica que "la noche ha sido siempre parte de mi vida". Explica que su tarea es importante para todos los agentes implicados en la noche (promotores, festivales y visitantes) y que esta comenzó cuando las autoridades se dieron cuenta de que existían "grandes problemas en la noche" y que "la noche no tenía voz en la ciudad".

"La ciudad reguló y cerró clubes sin hablar con la gente que hacía posible la vida nocturna" y con la creación del alcalde de noche se posibilitó "sentarse en una mesa para solucionar los problemas entre todos y para que el alcalde de noche fuera el portavoz", explica.

Los problemas principales son de descanso de los vecinos por el ruido de los clientes de clubes que están en medio de áreas residenciales. "Todo el mundo está involucrado en sentarse y en ver cómo resolver los problemas juntos (residentes, clientes, policía, empresarios locales) y porque es importante proteger la vida y la cultura nocturna", narra de Lima, que destaca que forma parte de una organización independiente de la alcaldía de Ámsterdam, por lo que "también podemos ser críticos" con las políticas municipales, comenta. La asociación Night-Mayor es una comisión con equipo propio.

"El espacio de la ciudad es muy escaso y esto repercute en los negocios nocturnos", y este es uno de los puntos en los que también incide se su alcaldía, relata de Lima en una entrevista al medio australiano ABC. En 2015, con el alcalde de noche en funcionamiento, en Ámsterdam descendieron un 25% las denuncias por violencia y un 30% las denuncias por ruido.

Washington, con oficina nocturna desde 2018

Desde el pasado mes de octubre, Solana Vander Nat es la nueva night major de Washington DC (Estados Unidos). La figura estaba actualmente vacante y su tarea es la de tratar acerca de los acuerdos y regulaciones de la vida nocturna que afectan a la industria y a los ciudadanos, como las quejas vecinales por ruido nocturno. También funciona como enlace entre el gobierno municipal y el sector del ocio nocturno. El alcalde de noche y The Office of Nightlife están en funcionamiento en la capital estadounidense desde el año 2018.

La 'zarina' londinense

En el año 2016, Londres lanzó una convocatoria para escoger a un Night Czar (Zar de noche) bajo el mandato del actual alcalde Sadiq Khan. Ese mismo año fue escogida para el puesto Amy Lamé. Una de las propuestas de esta dirigente municipal son las Night Surgeries, reuniones en grupo en las que Lamé tiene la oportunidad de hablar directamente con los londinenses sobre su experiencia con la noche de la capital británica.

Además, realiza visitas a residentes, empresarios y trabajadores nocturnos, y frecuenta asiduamente las calles y los transportes públicos para ir a buscar a los trabajadores como a la gente, tanto local como visitante, y conocer de primera mano sus puntos de vista sobre la vida nocturna londinense.

El primer alcalde nocturno de Alemania

La pequeña localidad alemana de Mannheim se convirtió en 2018 en la primera ciudad del país en tener alcalde de noche (o Nachtbürgermeister en alemán), el estudiante Hendrik Meier, de 29 años, que fue escogido entre 40 candidatos. La ciudad, de unos 300.000 habitantes, es una urbe universitaria con más de 26.000 estudiantes que animan la vida nocturna del centro, en la que hace tres años (antes de la pandemia) había unos 120 bares y discotecas.

Nueva York: gestionar tan bien la noche como el día

El nombre de este cargo en la ciudad de Nueva York es bastante más ampuloso que en otras capitales. Allí cuentan con un "Senior Executive Director of the Office of Nightlife", título que está en manos de la expropietaria de un club nocturno, Ariel Palitz, quien define su rol como "una parte de un movimiento superior que implica gestionar la economía y la cultura asociada a la vida nocturna neoyorquina tan bien como se hace con la diurna".

La industria asociada a la noche de Nueva York está vinculada directamente a más de 300,000 puestos de trabajo de la ciudad y genera billones de dólares en beneficios económicos. Actualmente, The Office of Nightlife de Nueva York está trabajando en la recuperación del ecosistema de bares, clubes y after-hours tras el azote de la pandemia.